La Suceava, enoriașii respectă regulile sanitare la slujbe. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, preotul Justinian-Remus Cojocar, de la Biserica „Sf. Dumitru” din Suceava a spus: „Eu am un mare respect pentru poporul român. Am un mare respect pentru creștinii noștri ortodocși, care au credința în suflet și respectă regulile. Stau la distanța de 1,5 metri. La Sfânta Evanghelie, unii stau în genunchi, cu măștile pe față, cu mâinile împreunate. Unii au și mănuși. Și noi respectăm regulile”. Părintele a precizat că la Biserică vin atît tineri, cît și vârstnici și persoane de vârsta a doua. În prezent, preoții au voie să țină slujbele religioase în aer liber. Enoriașii trebuie să poarte măști de protecție și să păstreze distanța de siguranță unii față de alții.

