În Suceava a fost înființată, începând de astăzi, orchestra „Crai Nou Bucovina”. Primul concert al acestei orchestre este susținut în această seară, în cadrul spectacolului simfonic extraordinar „Suceveni pentru suceveni”. Anunțul cu privire la această orchestră a fost făcut de președintele juriului Festivalului Internațional Ciprian Porumbescu, Gabriel Croitoru, în cadrul unei conferințe susținută alături de vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă.

Niculai Barbă a ținut să precizeze că astăzi, 12 mai, la Suceava este ziua în care debutează ediția de anul acesta a concursului Festivalului Internațional Ciprian Porumbescu. „Anul acesta Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu se desfășoară sub egida Anului Ciprian Porumbescu. Și vor fi o serie de evenimente care au loc sub egida acestui an, până la festival, până pe 14 octombrie, când debutează acest festival. Pe 14 octombrie debutăm cu acest festival, iar gala va avea loc pe 19 octombrie. Până atunci avem un eveniment important pe 5 iunie, la Stupca, când vom comemora 140 de ani de la moartea marelui compozitor. Trebuie spus că această zi de astăzi, 12 mai, a fost aleasă pentru a da startul concursului pentru că are loc un concert deosebit pentru Suceava și pentru Bucovina”, a spus Barbă.

La rândul său, Gabriel Croitoru a precizat că ținut să mulțumească pentru tot sprijinul acordat în aceste proiecte de către Consiliului Județean, prin intermediul Centrului Cultural Bucovina. „Vreu să mulțumesc pentru sprijinul și tot aportul pe care și l-au dat în organizarea acestui festival concurs care poară numele lui Ciprian Porumbescu. Această ediție 2023 care va avea loc în octombrie este una foarte importantă după părea multora, dar și a noastră care vom face parte din această comisie de jurizare. Pentru că este an aniversar, 140 de ani de la moartea și 170 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu. Fiind ediție jubiliară este interesant pentru toată lumea și sper să fie cât mai vizibilă din toate punctele de vedere și ca număr de participanți și ca număr din partea celor care vor veni să ne fie aproape cu ocazia acestui festival. Mă bucur că mă aflu aici astăzi, 12 mai, pentru că vreau să divulg un secret pe care multă lume îl așteaptă de multă vreme. Este vorba despre orchestra Crai Nou Bucovina care debutează astăzi cu un concert ce va fi de bun augur. Cvartetul care deja există și sunt convins că numele lui Ciprian Porumbescu va fi bine reprezentat și pus în valoare de toți cei care sunt dornici să îi poarte mai departe prestigiul”, a declarat președintele juriului Festivalului Internațional Ciprian Porumbescu.