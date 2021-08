La Suceava s-a reînființat Centrul de Excelență, iar la conducere a fost numită cunoscuta profesoară de biologie Gabriela Scutaru, fost adjunct al Inspectoratului Școlar Județean. Profesorul Ioan Puiu, unul dintre actualii adjuncți ai Inspectoratului, a declarat, la Radio Top, că, pentru prima dată, Centrul de Excelență are statut juridic. El a afirmat că sediul este la Casa Corpului Didactic, iar activitățile de pregătire la care vor participa cei mai buni elevi și profesori se vor desfășura la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, la discipline precum matematica, româna, fizica, informatica și limbile străine. Profesorul Puiu a mai spus că se va face pregătire oricând va exista posibilitatea, inclusiv în weekend, și că profesorii vor avea normă și vor fi plătiți de Ministerul Educației. Adjunctul Inspectoratului Școlar Suceava a adăugat că la Centrul de Excelență sunt așteptați elevi performanți din întreg județul.

