Instituția Prefectului Județului Suceava anunță că Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava a suplimentat numărul de locuri alocate probei practice a examenului pentru dobândirea permisului de conducere cat. B,C,E,D începând cu data de 15.03.2021.

Candidații care doresc reprogramarea probei practice a examenului pentru dobândirea permisului de conducere sunt rugați să se prezinte începând cu data de 12.03.2021, în intervalul orar 08.30-16.30, inclusiv în zilele de sâmbătă 13.03.2021 și duminică 14.03.2021, la sediul SPCRPCÎV Suceava din municipiul Suceava, bld. Calea Unirii nr. 22, în incinta Iulius Mall, cu dosarele de candidat.

Reprogramarea se va realiza în limita locurilor disponibile, în prima etapă pentru luna în curs iar ulterior, pentru luna următoare.

Pentru corecta informare a opiniei publice, facem precizarea că suplimentarea numărului de locuri a fost posibilă numai prin planificarea în serviciu, suplimentar față de examinatorii existenți și a celor 4 lucrători din cadrul SPCRPCÎV Suceava, anchetați în dosarul DNA-Serviciul Teritorial Suceava, având la bază următoarele argumente:

Serviciul Public Comunitar are în subordine Compartimentul regim Permise de Conducere și Examinări (prevăzut cu două funcții de ofițer de poliție și 9 funcții de agent de poliție) și Compartimentul Înmatriculare și Evidență Vehicule Rutiere (prevăzut cu două funcții de ofițer de poliție și 8 funcții de agent de poliție).

În prezent, o funcție (de agent de poliție) din cadrul CRPCE este vacantă.

Din totalul celor 10 lucrători ai CRPCE un ofițer de poliție este arestat preventiv iar un alt ofițer de poliție este cercetat sub control judiciar într-un dosar de cercetare penală instrumentat de DNA ST Suceava iar dintre agenți unul este în concediu de creștere a copilului, unul este în concediu medical de la sfârșitul lunii noiembrie 2020 , 5 lucrători sunt cercetați, sub control judiciar, într-un dosar instrumentat de DNA ST Suceava iar un agent are calitatea de suspect într-un dosar instrumentat de DNA S.T. Suceava.

După cum se poate observa, în afara unui lucrător aflat în concediu de creștere a copilului, toți ceilalți lucrători sunt cercetați, fie în calitate de suspect fie de inculpat în dosare de cercetare penală instrumentate de DNA-S.T. Suceava, unul în stare de arest preventiv.

Dintre lucrătorii CRPCE, în prezent, numai un lucrător mai desfășoară activități de examinator la proba practică pentru obținerea permisului de conducere.

Pentru a suplini lipsa celorlalți lucrători care au fost fie arestați preventiv și ulterior plasați sub control judiciar cu interdicția de a exercita profesia de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, fie au fost plasați direct sub control judiciar cu interdicția de a exercita profesia de examinator la proba practică, au fost însărcinați să desfășoare activitatea de examinare practică doi lucrători din cadrul Compartimentului Inmatriculare și Evidență Vehicule Rutiere.

În plus, un alt lucrător din cadrul Compartimentului Inmatriculare și Evidență Vehicule Rutiere a fost desemnat să desfășoare activități de examinare teoretică.

De asemenea, a fost solicitat și obținut sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava care a delegat în cadrul serviciului un număr de 4 lucrători de poliție, pentru o perioadă de 6 luni .

În prezent desfășoară activitatea de examinator la proba practică 7 lucrători, dintre care 5 atestați să examineze pentru categoria B și 2 pentru categoriile A,B,C,D,E.

Din cauza faptului că la sfârșitul lunii noiembrie 2020, pe fondul acțiunii DNA ST Suceava, efectivul CRPCE a fost redus la un singur lucrător, cu titlu provizoriu, s-a decis detașarea de personal din cadrul DRPCIV și din cadrul serviciilor publice comunitare din județele invecinate însă pe perioadă limitată ca timp .

În plus s-a decis desemnarea a doi lucrători din cadrul CIEVR(posesori de atestat de examinator) să desfășoare activități de examinare practică.

În cursul lunilor decembrie, ianuarie și februarie media numărului de examinatori a fost redus la 5 față de 8 sau chiar 9 în trecut, prin urmare s-a redus proporțional și capacitatea de examinare, circumstanțe în care a crescut substanțial intervalul de timp aferent programărilor pentru examinarea practică.

La data redactării prezentei informări programările pentru examinarea practică sunt disponibile după data de 08.07.2021 pentru cat.B respectiv după data de 29.07.2021 pentru cat.C.

Având în vedere faptul că la momentul actual, cel puțin în ceea ce privește proba practică pentru permisul cat. C,D,E, cererea depășește cu mult capacitatea de examinare cu consecința prelungirii termenelor aferente programărilor precum și faptul că Sistemul informatic în care se implementează datele de identificare ale candidaților și dosarele de candidat nu permite efectuarea programărilor pentru proba practică la un interval mai mare de 6 luni, existând riscul ajungerii în momentul în care candidații, după ce vor fi finalizat școala de șoferi, să nu poată fi programați.

În aceste circumstanțe trebuie avut în vedere faptul că persoanele care urmează școlile de șoferi pentru categoriile C,E,D, nu intenționează să utilizeze permisele respective în scop recreațional. În cele mai multe cazuri există nevoi stringente. Persoanele în cauză, unele cu o situație familială deosebită, urmează cursurile școlilor de șoferi din dorința de a profesa, în țară sau în străinătate, ca șoferi de autovehicule de mare tonaj sau autobuze urmărind dezideratul de a îmbunătăți nivelul de trai propriu și al familiei.

În contextul descris anterior, precizăm faptul că, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, s-a dispus înlocuirea arestării preventive cu măsura controlului judiciar față de 3 lucrători, toți cu atestat de examinator pentru toate categoriile.

Cu ocazia înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar, celor în cauză nu le-au fost stabilite interdicții privind activitatea profesională.

Având în vedere contextul deosebit, prin raportare la dispozițiile art. 27^23 alin. 2 din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, potrivit căruia în situaţia în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acestuia i se stabilesc sarcini şi atribuţii de serviciu care nu sunt de natură a impieta buna desfăşurare a procesului penal, s-a solicitat DNA-ST Suceava să comunice dacă reluarea atribuțiilor de examinatori de către lucrătorii în cauză ar putea împiedica buna desfășurare a procesului penal.

DNA-ST Suceava a răspuns că, în măsura în care lucrătorilor nu le-au fost impuse interdicții exprese referitoare la exercitarea atribuțiilor de serviciu odată cu măsura preventivă a controlului judiciar, competența de a stabili tipul de activitate ce poate fi desfășurată de fiecare dintre aceștia revine șefului SPCRPCÎV Suceava.

Prin urmare, s-a decis suplimentarea locurilor alocate probei practice a examenului pentru dobândirea permisului de conducere cat. B,C,E,D începând cu data de 15.03.2021 și planificarea în serviciu, ca examinatori, a 4 lucrători din cadrul SPCRPCÎV Suceava cu mențiunea că 3 dintre aceștia vor examina numai candidații pentru obținerea pc cat. C,E,D iar unul va desfășura activități de examinare practică pentru cat.B numai în cazuri de extremă necesitate .

În scop preventiv, având în vedere suspiciunile ce planează asupra lucrătorilor în cauză, aceștia vor fi monitorizați atent, prin vizualizarea zilnică, prin sondaj, a înregistrărilor surprinse de camerele video din dotare.

În final precizăm că alternativa la reluarea atribuțiilor de către lucrătorii menționați, ar fi suplimentarea cu personal din altă sursă, alternativă care ridică o serie de probleme, după cum urmează:

Pot fi detașați sau delegați în cadrul serviciului fie lucrători din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, fie lucrători din cadrul altor Servicii Publice Comunitare din țară.

În ceea ce privește detașarea lucrătorilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, problemele pe care le întâmpinăm sunt următoarele:

În primul rând este necesar să fie identificați lucrători care dețin permis de conducere pentru categoriile C,E,D în condițiile în care nu sunt foarte mulți lucrători care îndeplinesc această condiție.

În al doilea rând, având în vedere deficitul de personal cu care se confruntă Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, acei lucrători trebuie să își desfășoare activitatea în structuri diferite, în așa fel încât să nu fie destabilizată structura de proveniență de detașarea mai multor lucrători.

În al treilea rând, după ce se îndeplinesc formalitățile necesare detașării lucrătorii trebuie să urmeze cursuri de formare profesională iar ulterior să susțină examenul de absolvire a cursurilor .

Având în vedere faptul că în conformitate cu legislația în vigoare, pe parcursul unui an calendaristic, polițiștii pot fi detașați pe o perioadă maximă de 6 luni, perioadă ce poate fi prelungită numai cu acordul acestora, în condițiile în care nu sunt identificați polițiști care să își dorească să fie detașați, nu e o opțiune viabilă să detașezi personal, acesta să urmeze cursurile de formare profesională iar la finalizarea cursurilor să se întoarcă în cadrul structurilor de proveniență.

Până în prezent nu s-a reușit identificarea altor lucrători din cadrul I.P.J. Suceava, care să îndeplinească condițiile de eligibilitate și care să își manifeste dorința de a fi detașați.

În ceea ce privește detașarea lucrătorilor din cadrul altor servicii publice comunitare din țară problemele pe care le întâmpinăm sunt următoarele:

Toate serviciile publice comunitare din țară se confruntă cu o lipsă acută de personal. În cazul unor situații extreme cum a fost cel generat de acțiunea DNA ST Suceava la SPCRPCIV Suceava, serviciile publice comunitare au detașat, pe perioade scurte lucrători în cadrul serviciului însă aceste detașări nu pot fi de durată foarte lungă.

Prin reluarea atribuțiilor de către lucrătorii menționați, se va ajunge de la o capacitate de examinare de 10-12 candidați pentru categoriile C,D,E pe zi la o capacitate de examinare de 25-30 candidați zilnic ceea ce înseamnă o creștere a numărului maxim de candidați de aproximativ 150%, creștere care va avea ca efect diminuarea timpilor de așteptare aferenți programărilor pentru cat. C,E,D.