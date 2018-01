În județul Suceava vor fi organizate mai multe evenimente pentru a marca „Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin”, în perioada 28 ianuarie-3 februarie. Potrivit directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Petru-Sebastian Jureschi, în județ vor fi organizate mai multe evenimente, respectiv distribuirea materialelor informative (postere şi broşuri cu conţinut informativ) prin reţeaua de medicină de familie şi asistenţi medicali comunitari; difuzarea de informaţii pentru populaţia generală pe website-ul instituţiei și standuri tematice în cadrul spitalelor din judeţ, punerea la dispoziţie de materiale informative în spaţiile de aşteptare din cadrul spitalelor si la cabinetele medicilor de familie.

Campania din anul 2018 se derulează sub sloganul “Testarea preventivă Babes Papanicolau: barieră simplă și eficientă împotriva cancerului cervical!” și are ca scop conștientizarea pe scară largă a populației feminine românești în privința căilor de limitare a riscului major de cancer cervical. Tema din acest an se focalizează pe reducerea riscului și amplificarea prevenției.

În cadrul programelor naționale de depistare a cancerului de col care se derulează în județul Suceava din anul 2012, au fost testate un număr de 9.554 de femei cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani. Dacă în 2016 au fost testate doar 1.084 de femei, numărul acestora a crescut în anul 2017 la 1.362, la 20 dintre acestea depistandu-se diverse anomalii care au fost investigate și tratate.

Testările sunt efectuate prin rețelele organizate ale Spitalului Județean Suceava și ale Spitalului Municipal Fălticeni, rețele care includ medici de familie, medici din cabinetele de planificare familială, medici ginecologi și medici anatomo-patologi.

Ministerul Sănătății a alocat în anul 2017 suma de 73.000 pentru acest program județului nostru iar acesta va continua și în anul 2018 urmărind includerea în program și a altor unități medicale pentru a veni mai mult în sprijinul femeilor din județ.

Cancerul de col uterin poate fi prevenit fie prin evitarea infecției cu Human Papilloma Virus (HPV) – transmis sexual, fie prin monitorizarea periodică (screening) pentru infecții și leziuni, vaccinarea HPV înainte de începerea activității sexuale ar putea fi de asemenea o soluție.

Din păcate, vaccinurile nu protejează împotriva tuturor tipurilor de virusuri HPV care pot provoca cancer de col uterin; screening-ul rămâne în continuare obligatoriu. Vaccinarea anti HPV 16/18 (subtipurile cele mai virulente) alături de screeningul citologic prin frotiu Babeș Papanicolaou sistematic pot reduce riscul cancerului cervical cu până la 94%.

În Europa cancerul cervical este al șaselea cancer ca incidență la femei (58 400 cazuri noi),cea mai mare incidență este înregistrată în România, iar cea mai scăzută în Elveția.

Incidența și mortalitatea prin acest tip de cancer arată diferențe mari în favoarea statelor vestice față de majoritatea statelor est-europene.

Incidența cancerului cervical în România (a 2-a după cel mamar) este dublă față de media europeană și aproape dublă față de cea a Europei Centrale/Est, anume: 28,6 cazuri față de 14, respectiv 16,3/100 000 locuitori (valori efective).

În privința mortalității prin cancer cervical, țara noastră se află pe locul cel mai defavorabil din Europa, cu un risc de deces (10,8/100 0000) de 3 ori mai mare faţă de media europeană și de peste 1,5 ori mai mare decât media din Europa Centrală și de Est.

Cauza situației alarmante din România este lipsa de aderență a populației feminine la screening, deși din 2012 este în vigoare Programul Național de Screening privind Cancerul Cervical ce a comunicat o rată de acoperire a populației țintă de numai 8-12%.

Eforturile educaționale în privința factorilor de risc trebuie să devină o preocupare centrală a promotorilor sănătății. Prevenția prin practicarea testării Babeș-Papanicolaou după un calendar adaptat vârstei și factorilor de risc istorici sau actuali trebuie să devină un obiectiv vital al medicinei de familie și al fiecărei persoane de gen feminin.

International Cervical Cancer Prevention Association – ICCPA a lansat în 2007 „Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin“ (SEPCCU) cu scopul de a spori conștientizarea publică în privința prevenției cancerului cervical.