Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit ca Departamentul pentru Situații de Urgență să înceapă de îndată pregătirile pentru organizarea unui hub umanitar în România. ”Acesta va fi organizat la Suceava. Pentru acest demers, am discutat cu domnul președinte Klaus Iohannis, cu doamna președinte a Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, și, de asemenea, cu doamna comisar Ylva Johansson, comisar pentru Afaceri Interne. Avem convingerea că acest hub, sub coordonarea autorităților de la Bruxelles, va putea să faciliteze și să asigure coerență întregului efort care se face pentru a ajuta cetățenii ucraineni și, în felul acesta, vreau să subliniez, contribuția autorităților române este una semnificativă. Până în acest moment, am putut să observăm cu toții o mobilizare și un gest de solidaritate exemplare ale cetățenilor români și ale organizațiilor neguvernamentale, ale societății civile în ansamblul său și ale instituțiilor statului. Doresc să le mulțumesc tuturor pentru modul în care au înţeles să îşi facă datoria faţă de cetăţenii care sunt îngroziţi, care sunt năpăstuiţi de tot ceea ce înseamnă consecinţele războiului generat de invazia armatei ruse în Ucraina. Pe platforma „Ucraina – împreună ajutăm mai mult”, până în acest moment, avem înscrise 5.700 de oferte. Această cifră spune tot despre ceea ce poate să însemne ajutorul în alimente, în medicamente, în spații de cazare, inclusiv în cartele SIM, și este dovada faptului că, așa cum spuneam mai devreme, cetățenii țării noastre au înțeles și s-au mobilizat exemplar”, a declarat primul ministru Nicoale Ciucă.