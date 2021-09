Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a stabilit noi restricții pentru comuna Todirești începând cu data de luni, 27 septembrie, pentru o perioadă de 14 zile după ce rata de infectare a crescut la 6,27 de cazuri la mia de locuitori. Iată restricțiile:

De asemenea, prin Hotărârea nr.163 din 25.09.2021, s-a hotărât ca începând cu data de 27.09.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Todirești, unitate administrativ-teritorială nou-stabilită, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 locuitori) următoarele măsuri:

a) este interzisă organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;

b) este interzisă organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in;

c) este interzisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale;

d) se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber;

e) este interzisă organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri);

f) se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:

1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/ gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; 2. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; 3. deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; 4. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

f1) În conformitate cu art 2. pct.4. din Anexa nr.3 la HG 932/2021 (modificat și completat) măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. 1 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

f2) În conformitate cu art. 2, pct. 5. din Anexa nr.3 la HG 932/2021 (modificat și completat) măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. 1 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora;

f. este interzisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci; g. se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori

h1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

h. În aplicarea 9 din Anexa nr.3 la HG 932/2021 (modificat și completat) și în condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori; 2. este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc la depăşirea incidenţei de 6/1.000 de locuitori;

i) este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare;