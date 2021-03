Pandemia ne-a facut sa fim mult mai constienti de sanatate in general si de cea psiho-emotionala in special. Cu totii am experimentat stari noi si a fost necesar sa ne adaptam la situatii cu care nu am fost obisnuiti. Am inceput sa vorbim mai deschis despre emotiile pe care le incercam, despre starea mintala si despre solutiile pentru probleme psihice. Terapiile nu au mai fost privite drept ceva „excentric” si posibilitatea de a le accesa online a ajutat la depasirea stigmatului atribuit frecvent utilizatorilor acestor servicii. La mai bine de un an de la declansarea pandemiei si a starii de urgenta in Romania, statisticile ATLAS, platforma digitala de sanatate si wellbeing, arata ca de 10 ori mai multi romani au apelat la serviciile disponibile in platforma, fata de luna martie a anului 2020.

Romanii, mai deschisi sa faca psihoterapie online

Serviciile accesate pe platforma atlas.app au fost preponderent cele de sanatate psiho-emotionala, in proportie de 50%. Cum pandemia a crescut nivelul de anxietate provocata fie de starea de sanatate si de teama de viitor, dar si de incertitudine, de schimbarile profesionale si de adaptarea la noul context, aceasta a generat diferite manifestari si experiente traite de fiecare in felul propriu.

Utilizatorii au cerut ajutorul pentru atacuri de panica, probleme in relatia de cuplu sau in relatia cu copiii, insomnii, singuratate, frica de necunoscut si de ce urmeaza sa se intample, dar si teama de a ramane fara job si, implicit, fara venit iar cele mai accesate articole din sectiunea de continut original scris de specialistii ATLAS trateaza gestionarea fricii si a atacurilor de panica si insomniile.

Peste 30% dintre persoanele care au apelat la servicii de psihoterapie prin intermediul ATLAS nu o mai facusera niciodata si 40% din cei care au solicitat ajutor in momente critice au incercat si procesul de terapie pe termen mai lung, desi corelatia intre interventia punctuala, dintr-un moment critic si decizia de a continua intr-un proces de terapie e mai greu de facut, caci aceasta din urma poate veni si dupa cateva luni.

Posibilitatea de a intra in contact cu un specialist fie online, fie telefonic, prin intermediul Help Line-ului, linia telefonica de urgenta pentru suport psiho-emotional lansata in martie 2020, a schimbat perspectiva utilizatorilor asupra serviciilor de psihoterapie si a ridicat parte din stigma ca acestea sunt rezervate doar persoanelor cu tulburari mintale grave.

Iar, la un an de la declansarea pandemiei, romanii au devenit mai constienti de starea lor psihica, dar in continuare persista starea de incertitudine si ingrijorare si in acelasi timp se resimte si o oboseala pronuntata.

Angajatorii, preocupati de starea de sanatate a angajatilor

Nu doar serviciile de suport psiho-emotional au fost mai accesate in ultimul an, dar si cele medicale, peste 40% dintre utilizatorii ATLAS recurgand la telemedicina. Acestia fie sunt utilizatori individuali care cauta o solutie comoda si accesibila de a interactiona cu un medic, fie vin din companii care ofera beneficii de sanatate fizica si mintala prin intermediul platformei.

Numarul utilizatorilor corporate a crescut de 15 ori fata de luna martie a anului 2020, ceea ce confirma faptul ca serviciile de sanatate digitala si in special cele de sanatate mintala nu mai reprezinta un beneficiu „exotic” sau de forma. Starile emotionale generate de pandemie au reprezentat o reala problema asumata de o buna parte dintre angajatorii preocupati de bunastarea angajatilor. Astfel, fie ca le-au facilitat accesul la servicii medicale de calitate in siguranta sau la servicii de suport emotional menite sa ii ajute sa gestioneze provocarile pandemiei, companiile partenere ale ATLAS au investit in starea de sanatate a salariatilor si colaboratorilor.

“Serviciul de asistenta psihologica telefonica ramane in continuare foarte utilizat de catre clientii corporate. Acest lucru se datoreaza simplitatii serviciului, dar si faptului ca ofera o perspectiva 360 asupra ecosistemului ATLAS. In cazul ATLAS Help Line, utilizatorul are posibilitatea sa inceapa un proces terapeutic direct in platforma cu psihologul care a preluat apelul, deoarece la finalul fiecarui apel se primeste prin sms un link cu informatii din platforma. In plus, in Help Line este disponibil si un instrument de screening pentru depresie. Serviciul a fost apelat de zeci de mii de ori pe parcursul anului si in spatele lui se afla o retea de cateva sute de specialisti gata sa raspunda solicitarilor.”, povesteste Mihai Bran, medic primar psihiatru si unul dintre fondatorii ATLAS.

Conform statisticilor ATLAS, timpul mediu petrecut pe platforma de catre un utilizator activ este de 135minute/luna si include sesiunile cu un specialist (videoconferinta / chat / Help Line), timpul in care s-a educat citind sau vizionand materialele educationale sau folosind instrumentele de autoevaluare disponibile in platforma – inclusiv modulul de inteligenta artificiala care ajuta utilizatorii sa isi identifice problema de sanatate si ii ghideaza catre medicii disponibili online.

Romanii si-au dezvoltat apetitul si pentru serviciile de coaching, nutritie si parenting. Orientarea in cariera si dezvoltarea unor noi abilitati care sa poata fi monetizate, ca urmare a instabilitatii profesionale si financiare au fost subiecte abordate frecvent in discutiile cu specialistii disponibili in platforma. De asemenea, consultanta in nutritie a fost solicitata de peste 5% dintre utilizatori, contextul general pandemic ducand si la dezvoltarea sau adancirea dezechilibrelor alimentare, iar starile psihice generand destul de des mancatul emotional.

De asemenea, subiectul scolii online a fost unul frecvent adresat. Avand in vedere ca profilul utilizatorului de servicii ATLAS este de tip feminin si cu varsta intre 25 – 40 de ani, adesea cu familie si copiii, teme legate de probleme copiilor, ale lucrului de acasa cu copii si ale scolii online au venit de la peste 60% dintre cei care au solicitat ajutorul sau au apelat la serviciile online ATLAS.