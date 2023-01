Nici bine nu a început noul an că târgurile și oboarele din județ au fost luate cu asalt de suceveni. Mulți vânează chilipiruri și aici sunt cei cu stare materială bună care colindă târgurile de vechituri în jeepuri în speranța că vor găsi piese de calitate dar și de valoare chiar și la 5-10% din prețul lor real însă și mai mulți sunt cei care vin de nevoie pentru că nu-și permit să se îmbrace, să se încalțe din magazine sau să-și procure din altă parte un utilaj sau unelte necesare muncilor din gospodărie. Ce se poate găsi prin târgurile de vechituri din județ? Mai corect ar fi ce nu se poate găsi pentru că plaja este neliminată. Stau mărturie fotografiile suprinse în Tîrgul de la Rădăuți unul dintre cele mai mari din județ renumit și dincolo de granițele lui. De la obiecte de colecție gen tablouri, pendule de perete sau de podea, obiecte din bronz, statuete, bibelouri din porțelan sau metal, obiecte de mobilier, veselă, argintărie, până la jucării, electronice, telefoane noi și vechi, mașini de spălat, cuptoare cu microunde, bormașini, generatoare, bijuterii, ceasuri de masă, de mână sau de buzunar unele vechi de peste 130 de ani, undițe pescuit, scule și unelte pentru gospodării, haine, încălțăminte, etc. Sunt și tractoare, combine, remorci, dar și animale și păsări precum cocoșul falnic din pozele atașate aici care costă 200 de lei sau frumoșii fazani din cușcă. Oricum, ca o tradiție fie că au cumpărat sau nu ceva, pentru că sunt mulți care vin doar să socializeze la târg, înainte de a pleca acasă majoritatea mănâncă mici gustoși preparați la grătar și soarbe o bere de plăcere. Printre târgurile cele mai călcate din județ sunt cele de la Rădăuți și Verești care se țin în fiecare duminică dimineață, de la Cumpărătura care are loc sâmbăta sau de la Marginea care este joia. Un târg mare este și cel de la Vicovu de Sus care începe vinerea la prânz și se termină sâmbăta după amiază.