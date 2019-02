Municipiul Vatra Dornei a găzduit, marți, lansarea oficială a proiectului Via Transilvanica pentru județul Suceava. Ședința tehnică de lansare a avut loc în prezența ultramaratonistului Tiberiu Ușeriu, președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarului din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, reprezentanți ai unor asociații de turism și organizații nonguvernamentale. Proiectul Via Transilvanica este inițiat de Asociația Tășuleasa Social, reprezentanții acesteia precizând că autoritățile prezente și-au declarat tot sprijinul pentru proiectul ambițios care iată, devine astfel și proiectul sucevenilor.

„S-au discutat aspectele tehnice și responsabilitățile necesare implementării în teren a traseului prin marcarea din kilometru în kilometru cu borne de andezit, semne indicatoare și alte tipuri de marcaje. Mulțumim autorităților și partenerilor noștri Raiffeisen Bank Romania și EGGER Group pentru sprijin”, au transmis inițiatorii acestui proiect după întâlnirea de la Vatra Dornei.



Prezent la întâlnire, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că în cadrul acestui proiect vor fi realizate trasee turistice și vor fi puse în valoare obiective de la intrarea în județ, dinspre Bistrița, de la Vatra Dornei și până la Putna. Gheorghe Flutur a precizat că autoritățile din localitățile străbătute de Via Transilvanica vor da tot sprijinul implementării acestui proiect.



Reamintim că recent, compania EGGER începe parteneriatul privind amenajarea a 100 de kilometri din traseul Via Transilvanica ce vor străbate județul Suceava. Via Transilvanica, sau drumul care unește, este un proiect ambițios, inițiat de Asociația Tășuleasa Social în iunie 2018. Acesta presupune amenajarea unui traseu pentru drumeții și ciclism de 1.000 kilometri, ce va străbate 10 județe din România.



„Am decis să ne alăturăm celor de Asociația Tășuleasa Social pentru a susține proiectul Via Transilvanica. Sunt convins că, dacă ne unim forțele, putem ajuta la finalizarea cât mai rapidă a acestui traseu pe teritoriul județului Suceava. Via Transilvanica se potrivește foarte bine principiilor dupa care se ghidează compania noastră, și anume sustenabilitate și apropierea de comunitate.”, a declarat Ioan Banciu, Director Tehnic / Producție Divizie Est.

Traseul Via Transilvanica este inspirat de căile spaniole de pelerinaj (Camino de Santiago) și de traseele de anduranță din SUA sau India, fiind primul de acest gen din România. Va traversa 10 județe din România: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți. Va începe în locul istoric al Putnei (nordul României, județul Suceava) și se va termina la Drobeta Turnu Severin. Traseul va fi construit urmând potecile existente și drumurile locale, marcându-l cu borne din andezit și indicatoare.