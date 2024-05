Orașul Vicovu de Sus va beneficia în curând de un ”Ambulatoriu de screening” dotat cu aparatură medicală de ultimă generație. Investiția se ridică la aproape 4 milioane de euro din care jumătate reprezintă dotările. Așa cum a declarat primarul Vasile Iliuț, în cadrul acestui ambulatoriu vor funcționa șase programe de screening și consultații preventive în specialități esențiale: Pediatrie, Ginecologie, ORL, Cardiologie, Oncologie, și Imagistică CT. Clinica va fi construită în centrul orașului pe amplasamentul actualului Cămin Cultural. ”Căminul cultural a fost lăsat în paragină probabil și intenționat pentru că atunci când am preluat mandatul acel teren era trecut din domeniul public în domeniul privat. Am făcut un sondaj în rândul populației să vedem dacă vrea cămin cultural în continuare sau ambulatoriu și peste 90% din răspunsuri au fost în favoarea ambulatoriului. E un lucru foarte bun pentru că vom descongestiona spitalele din Rădăuți și chiar din Suceava”, a spus Iliuț. El a precizat că licitația pentru proiectare și execuție a fost demarată deja lucrările urmând să demareze chiar în currul acestui an. Pentru asigurarea funcționării clinicii Primăria Vicovu de Sus a încheiat astăzi un parteneriat cu Spitalul Municipal Rădăuți “Sfinții Doctori Cosma și Damian”. ”Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților cu privire la implementarea activităților aferente proiectului “Construirea si dotarea unui ambulatoriu de screening în orașul Vicovu de Sus”, pe amplasamentul actualului Cămin Cultural din centrul localității. Mulțumim pe această cale domnului manager al Spitalul Municipal Rădăuți “Sfinții Doctori Cosma și Damian”, dr. Flaviu Sima pentru deschiderea, disponibilitatea si implicarea de care a dat dovadă încă de la prima discuție pe acest proiect, prin care ne-am propus să implementăm tehnologii moderne și servicii medicale de calitate de care să beneficieze întreaga comunitate”, a transmis Vasile Iliuț.