Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat că în scurt timp va deveni funcțional laboratorul pentru teste Covid-19 de la Spitalul Județean Suceava, realizat în partenriat cu Universitatea Ștefan cel Mare. „Împreună construim un zid împotriva COVID-19. Parteneriatul, oferirea ajutorului și conduita umană reprezintă rețeta prin care putem depăși această criză care ne afectează județul. Laboratorul pentru analiza SARS-CoV-2, înființat de Spitalul Județean Suceava în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, deține linia completă de echipamente pentru detecția virusului în probele recoltate. În scurt timp, după efectuarea testelor de certificare a rezultatelor, acest laborator va deveni funcțional și vom crește capacitatea de testare. Este dovada clară că doar împreună putem să venim în ajutorul sucevenilor și al românilor.

Mulțumim medicilor și tuturor celor care, în aceste momente grele, sunt în linia întâi”, a declarat Alexandru Moldovan.