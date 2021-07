Lady Gaga a fost surprinsă cu încălțări șocante, niște platforme uriașe, la plimbare în New York. Diva și-a obișnuit fanii cu aparițiile sale extravagante, notează click.ro.

Cântăreața Lady Gaga (35 de ani) a fost surprinsă, recent, cu încălțări șocante, niște platforme uriașe, la plimbare în New York. Toată lumea se uita după ea și se mira cum de putea să meargă cu așa ceva în picioare. Diva se află la New York pentru a pregăti show-urile sale împreună cu Tony Bennett la Radio City Music Hall în zilele de 3 și 5 august. Lady Gaga joacă în filmul ”House of Gucci”, care va avea premiera la 24 noiembrie.

