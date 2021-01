Lady Gaga şi Jennifer Lopez au fost prezente la ceremonia de învestire a lui Joe Biden în funcţia de preşedinte al SUA. Lady Gaga a intonat imnul naţional, în vreme ce Jennifer Lopez a susţinut un spectacol muzical separat, la acelaşi eveniment. Ceremonia de preluare a mandatului de preşedinte de către Joe Biden a fost una restrânsă, desfăşurată în condiţii speciale, din cauza pandemiei de COVID-19, notează click.ro.

Ceremonia de învestire a lui Joe Biden în funcţia de preşedinte şi a Kamalei Harris în funcţia de vicepreşedinte a cuprins transmisiuni găzduite de actorul Tom Hanks, cu reprezentaţii Bruce Springsteen, John Legend, Foo Fighters, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake şi Demi Lovato.

Cântăreaţa Lady Gaga a interpretat imnul naţional, iar Jennifer Lopez a combinat piesele ”This Land Is Your Land” și ”America the Beautiful”. JLo a oferit și un mic moment inedit, cântând ”Let’s get loud” la finalul prestației, o referință la una dintre piesele ei și recitând din Jurâmântul SUA în spaniolă. La ceremonie a mai cântat şi Garth Brooks, care a interpretat piesea ”Amazing Grace”, mai scrie sursa citată.

