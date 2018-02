Compania romaneasca SIMEX a lansat în premieră la Expozitia Internationala de Mobila si Design Interior «IMM Cologne 2018» Köln, Germania noul brand MOOD by SIMEX sub semnătura cunoscutului designer roman Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din Bucuresti. https://www.mood-furniture.com/ , http://www.simex.ro.

Prezentarea a fost un scucces care se reflecta in colaborari pe o raza lunga din UE pana in India.

„Acest succes demonstreaza inca odata faptul ca brandul romanesc SIMEX, respectiv industria romaneasca de mobila cu toate greutatile prin care trece are valori si resurse apreciate la nivel international. Cand spunem greutati, ne referim in primul rand la faptul ca in ultimii ani statul roman nu prea sustine industria romaneasca de mobila. Noi romanii, am putea face din mobila romaneasca pe plan international exact ceea ce au facut nemtii din masina Mercedes. Mobila romaneasca detine o imagine foarte buna pe piata internationala a mobilei, fara doar si poate mobila romaneasca ar putea deveni un brand mondial de top cu reprezentante in toate tarile lumii din Londra pana la Sydney. Romania ramane una din tarile europene cu o puternica traditie in industria prelucrarii lemnului, fapt demonstrat de cresterea continua a exporturilor in acest sector” a declarat directorul comercial Gabriel Antoniu Lavrincic.

MOOD by SIMEX este o colecție modernă de mobilier din lemn masiv, din stejar de calitate înaltă, conceput pentru piețele din Europa, Asia, Australia. Este un program contemporan în imagine, dar foarte modern în detaliu. SIMEX nu își propune doar comercializarea produselor pe care le fabrică, ci doreste să se asigure că acestea corespund spațiilor în care urmează a fi așezate, fiind valorificate la maximum atât designul, cât și finisajele.

MOOD by SIMEX – precizie inalta de constructie, alinierea perfecta si desenul minimalist al frezarii definesc produsele din aceasta colectie. Racordarile semirotunde si inclinarile studiate de frezare dau detaliile colectiei MOOD by SIMEX. Simplu si totusi complicat. Desenul ales al materialului, lemnul masiv de stejar, detaliile constructive pun in relief desenul de lemn. Frumusetea materialului se dezvaluie chiar prin aceste inerventii. Prin detaliu aratam frumusetea naturalului.

Compania SIMEX produce mobila in diferite stiluri: clasic, modern, art-deco, baroc si desigur, executa cu succes cele mai complicate si pretentioase comenzi unicat personalizate conform cererii clientului. SIMEX produce orice din lemn masiv la nivel profesional si calitate exceptionala. Pe langa asta mesterii SIMEX executa la nivel inalt sculpturi manuale unice.

SIMEX cu sediul central in “orasul mobilei” Simleu Silvaniei care a devenit un loc insemnat pe harta nationala si internationala a industriei de mobila, este constituit din 4 fabrici de mobila cu actionariat 100% romanesc, care functioneaza fara intrerupere din anul 1947, ateliere proprii de creatie cu designeri specializati, utilaje performante si cei mai buni profesionisti in arta prelucrarii lemnului. Detine o larga retea de distributie in Romania, Europa, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan si Ucraina. Traditia unica a mestesugului de mobila romaneasca SIMEX se transmite din generatie in generatie de peste un secol, deocamdata rezista cu succes „valului globalizarii”care are scopul precis de a transforma Romania dintr-o tara producatoare de top intr-o piata de desfacere pentru alte tari.

Specializat in productia de mobilier de arta si modern, respectand toate stilurile arhitectonice, punand in prim plan calitatea si dezvoltandu-si in permanenta asortimentul, SIMEX a devenit unul dintre cei mai importanti producatori de mobila romaneasca pe piata din Europa de Est.

Exporta mobila in Federatia Rusa, Ucraina, Ucraina, Kazahstan, Belarus, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Azerbaidjan, Armenia, Tarile Baltice si in toate republicile din ex-URSS unde nu degeaba se spune ca fiecare copil sovietic a fost «conceput» intr-un pat cu eticheta «Made in Romania».

De asemenea, exporta mobila si in: Anglia, Germania, Olanda, Belgia, Danemarca, Austria, Franta, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia.

Mobila romaneasca este cunoscuta in Europa, de mai mult de 300 de ani, este frumoasa, naturala, ecologica, rezistenta, «fara varsta» si nobila. Mobila SIMEX impodobeste unele interioare de la Kremlin, Sankt Petersburg, Palatul Prezidential din Turkmenistan, Palatul Parlamentului din Romania, Castelul Peles si diferite castele si institutii celebre din Europa.