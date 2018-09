In luna septembrie va invitam la un dublu eveniment cu psihologul si numerologul Anatol Basarab! Acest eveniment face parte din turneul national de lansare a cartii, alte orase in care puteti fi prezenti fiind: Suceava, Oradea, Bucuresti, Brasov, Baia Mare, Brasov, etc.

Asadar, in 29 septembrie te asteptam la Lansarea cartii „Anul devenirii tale” dar si la conferinta „Mistica si magia feminina”

Locatia Hotel Bucovina!

Descopera detaliile complete aici: https://alexaevent.ro/2018/07/17/anatolbasarabsv/

Program!

12.00-18.00 – Conferinta Mistica si magia feminina – inscrierile se fac aici:

18.30-19.30 – Lansare carte „Anul devenirii tale” – intrare gratuita + sesiune autografe

Puteti participa la ambele evenimente!

Anatol Basarab – psiholog și numerolog

autorul cărților „Proprietarul Galaxiei”, „Viața care ne trăiește” și „Numerologia în viața fiecăruia”

Adriana Nicolae – psiholog și trainer

autoarea cărții ”English for Tourism Professionals and Staff” (tradusă și în limba germană)

„Anul devenirii tale” reflectă esenţa cunoașterii psihologice, parapsihologice și numerologice a autorilor și abordează cele mai importante teme ce ţin de viaţa fizică, afectivă și spirituală a oamenilor.

Informaţii practice, prezentate clar și concis în opt sinteze accesibile!

Temele colecției

Rânduri despre Iubire

Rânduri despre Relații

Rânduri despre Familie

Rânduri despre Sănătate

Rânduri despre Rolurile noastre

Rânduri despre Jocurile din relații

Rânduri despre Lumea în care trăim

Rânduri despre Legile Universului

De ce sunt oamenii nefericiți, neîmpliniți și suferă? Pentru că – undeva, cumva, în relație cu cineva – ei greșesc. Au o viziune falsă, îngustă și incompletă asupra realității.

Ce este scris aici poate fi un ghid de orientare prin viață – tot ceea ce ai nevoie ca să înțelegi cum să te raportezi corect la realitate – sau încă un obiect din biblioteca ta.

Cartea aceasta poate fi pentru tine sămânța cunoașterii: după ce o vei fi citit, este rândul tău. Dacă solul este roditor, iar tu te vei îngriji să uzi semințele, vei culege apoi și roadele.

Tu alegi ce sens îi oferi acestei cărți în viața ta.

Ce vei citi în această carte te va durea. Dar ceva deja te doare, altfel nu ai vrea să vezi ce este scris aici. Dacă tot exiști pe acest pământ, ce-ar fi să îți realizezi propriul proiect de viață și să îl trăiești așa cum ți l-ai propus?

Detalii conferinta:

Principalele subiecte dezbatute in cadrul acestei conferinte sunt :

Arhetipul femeii mistice

Parul femeii. Puterea si magia lui

Simbolurile feminine

Rolul femeii pe Pamant si recuperarea sacrului feminin

De la femeie obisnuita la femeie spirituala

Rolurile traditionale ale femeii

Reguli simple de magie familiala

Magia prosperitatii

Feminitate si seductie

Feminitate dincolo de sabloane

Femeia vrajitoare si femeia zeita

Magia sexuala. Energia aspiratoare a femeii

Visele si importanta lor

Fertilitate, fecunditate si rolul feminitatii

Puterea femeii asupra barbatului si asupra lumii

Femeia vedica

Locatia: Hotel Bucovina. Informatii la 0742483333 sau office@alexaevent.ro