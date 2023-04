Luni, 17 aprilie 2023, ora 21.00, a avut loc lansarea videoclipului „Suceava, Suceava”, care însoţeşte cântecul cu acelaşi nume creat de artiştii elveţieni Sophie Loretan şi Simon Jaccard pentru Alianţa Franceză din Suceava.

Cântecul a fost lansat pe data de 19 martie, în cadrul unui concert pe care membrii grupului Sophie de Quay l-au susţinut cu ocazia Lunii Francofoniei la Suceava şi a sărbătoririi a 30 de ani de la aderarea României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei. Acest imn dedicat francofoniei bucoviniene reprezintă materializarea unei iniţiative lansate în 2022 de Alianţa Franceză din Suceava şi evocă elemente istorice şi culturale specifice, care constituie marca identitară a Sucevei şi a Bucovinei. Printre acestea, amintim prezenţa Cetăţii de Scaun, diversitatea lingvistică a regiunii sau numele renumitului compozitor Ciprian Porumbescu, a cărui arie celebră Crai nou a constituit de altfel şi sursa de inspiraţie pentru această nouă compoziţie marca Sophie de Quay.

Înregistrările pentru crearea videoclipului au fost realizate în luna martie 2023, cu sprijinul Casei Studenţilor din Suceava, şi au inclus locuri emblematice ale oraşului Suceava, precum Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean, Alianţa Franceză din Suceava, centrul istoric al oraşului, gara Burdujeni, dar şi secvenţe semnificative din cadrul concertului Sophie de Quay.

De la lansarea sa pe cunoscuta platformă Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=rmxESf7bvF4), videoclipul a strâns deja peste 7000 de vizualizări, fiind apreciat de numeroşii fani ai grupului elveţian, care au avut posibilitatea să descopere oraşul Suceava şi frumuseţile sale. Sophie Loretan şi Simon Jaccard promovează în mod constant Suceava şi francofonia bucovineană, fiind desemnaţi Ambasadori de onoare ai Alianţei Franceze din Suceava.