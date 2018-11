Miercuri, 7 noiembrie, 2018, la Muzeul de istorie, de la ora 18:00 va avea loc un eveniment de parenting, in cadrul caruia va fi lansata si cartea „81,5 practici parentale, fara agresivitate, pentru un copil rezilient!”, scrisa de Dr. Marius Marici.

Invitați speciali: compozitor Corneliu Matei , trainer Beni Husarciuc, profesor Melisa Osborne, doctorand Simona Pojoga, educator Andreea Ilisoi.