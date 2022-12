Luni, 19 decembrie, începînd cu ora 15.00, la Colegiul Național <Mihai Eminescu> din Suceava va fi lansată cartea <Relația dintre România și Statele Unite ale Americii în timpul lui Nicolae Ceaușescu>, semnată de profesorul doctor în istorie Anamaria Popescu. Aceasta predă istoria la <Mihai Eminescu>. Lucrarea a apărut la Editura <Glasul istoriei> din București, la sugestia coordonatorului tezei de doctorat a doamnei Popescu, profesorul universitar doctor Gheorghe Onișoru, fost președinte al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Cartea <Relația dintre România și Statele Unite ale Americii în timpul lui Nicolae Ceaușescu> reprezintă, practic, teza de doctorat a profesoarei scrisă pe înțelesul tuturor. Autoarea a declarat, la Radio Top: „Subiectul pe care l-am tratat în paginile cărții a constituit un demers lung, iar lucrarea în sine am structurat-o în cinci capitole echilibrate ca întindere. Fiecare capitol a urmărit un moment care a influențat istoria relațiilor dintre România și America în timpul lui Nicolae Ceaușescu. Aceste capitole acoperă întreaga problematică a subiectului abordat. Primele două capitole se axează pe o preistorie a perioadei cuprinse între stabilirea relațiilor diplomatice și vîrful Războiului Rece, iar următoarele trei au reprezentat raporturile bilaterale din epoca Nicolae Ceaușescu”. Profesoara a mai spus că a scris cartea între anii 2015-2022, cu o pauză în cei doi ani de pandemie și că s-a documentat foarte mult, în principal la Arhivele Naționale din București. Doamna Popescu a spus: „Cercetarea a constat în foarte multe vizite la Arhivele Naționale. Am încercat să depistez pe parcursul cercetării toate dosarele care privesc subiectul ales, cel al relațiilor dintre România și Statele Unite în perioada lui Nicolae Ceaușescu. La Arhivele Naționale am găsit foarte multe lucrări științifice legate de Comitetul Central, relațiile externe ale lui Nicolae Ceaușescu, Secția Cancelarie și Secția Administrativă, dar și foarte multe albume foto cu Nicolae Ceaușescu. Din păcate, în carte nu am publicat fotografii, cu toate că ar fi fost interesant. Arhivele Naționale au fost de bază, însă nu am putut să nu ajung și la arhiva Ministerului Afacerilor Externe. Vizita acolo a fost foarte utilă, deoarece am găsit dosare recent declasificate și puse la dispoziția istoricilor. Printre altele, am descoperit exemple despre reflectarea României în presa străină, ceea ce este foarte interesant, despre activitatea ambasadorilor americani și despre vizitele lui Nicolae Ceaușescu în Statele Unite”. De asemenea, Anamaria Popescu le-a adus mulțumiri celor care au ajutat-o să-și ducă la bun sfîrșit proiectul, fiind vorba despre Gheorghe Onișoru și universitarii suceveni Florin Pintescu și Ștefan Purici. Doamna Popescu a afirmat: „Cei trei profesori mi-au oferit foarte multe informați, m-au îndrumat și m-au susținut”. Cartea <Relația dintre România și Statele Unite ale Americii în timpul lui Nicolae Ceaușescu> va ajunge în biblioteci și licee cu titlu gratuit.