In data de 11 Iunie 2019 a avut loc la Scoala Britanica din Bucuresti (British School of Bucharest) lansarea cartii Sophia the Starfish – scrisa de Daniel Kearvell – directorul DHL Express Romania.

Sophia the Starfish este a doua carte din proiectul numit STORIES OUT OF THE BOX, dupa Maya the Mouse – lansata in 2017.

La eveniment au participat peste 50 de oameni de afaceri, sustinatori ai proiectului, reprezentanti ai Camerei de Comert Romano-Britanice, cat si mentori ai programului de burse ‘Rugby pentru toti copiii’ dezvoltat de Fundatia Te Aud Romania, in parteneriat cu DHL Express Romania si Banca Comerciala Romana.

Sophia the Starfish este povestea unei stele de mare care își dorește să fie acceptată de celelalte viețuitoare marine care o resping pentru că este diferită de ele.

Banii strânși din vânzarea volumului vor ajunge la Fundatia Te Aud Romania, o organizație non-guvernamentală care are în grijă peste 2000 de copii din medii defavorizate.

“Sunt încântat să lansez cea de-a doua carte și să continui să strâng bani pentru Te Aud Romania. M-am bucurat întotdeauna de scris și am vrut să-i dau fiicei mele ceva pe care să poată păstra, pe care am creat pentru ea. Cred că poate cele mai bune idei și inspirații vin din ceva care este mai aproape de inimă – și acesta este cazul cu siguranță pentru Maya și Sophia! “ ne spune Daniel Kearvell.

În prezența iubitorilor de carte de copii, Daniel Kearvell a înmânat deja un cec de 2000 de euro pentru Te Aud România, bani strânși din vânzarea primului volum Maya the Mouse.

Daniel Kearvell sustine programele Fundatiei Te Aud Romania din anul 2016, acesta fiind si unul din mentorii programului de burse sportive: ‚Sunt mandru sa fiu mentor in programul de dezvoltare al comunitatii pe care Te Aud Romania il coordoneaza, impreuna cu DHL Express Romania si alti parteneri. Pentru mine, este o experienta modesta si plina de satisfactii. In calitate de martor al dezvoltarii copiilor pe care ii sustinem, sunt multumit de progresul tinerilor si de oportunitatile aparute in urma acestei initiative; dar si de faptul ca reusim pentru al treilea an la rand sa crestem numarul de copii admisi in program’.

Daniel Kearvell este Managing Director DHL România, si vicepresedinte al Camerei de Comert Romano-Britanice. Este britanic și locuiește de șapte ani în România, după ce a stat în Qatar.

‚Sustinerea si implicarea lui Daniel reprezinta un exemplu demn de urmat – am construit impreuna o comunitate de mentori si companii in jurul careia incercam sa faurim un viitor mai bun pentru copiii nostri. Faptul ca Bucuresti-ul are o deschidere enorm de mare vis-a-vis de tot ceea ce reprezinta Te Aud Romania la nivel judetean ma face sa ma simt onorata. Si vreau sa invit pe aceasta cale si oamenii de afaceri din judetul Suceava sa se alature proiectului’ a declarat Gabriela Popescu – presedinte Te Aud Romania.