Luni, 10 februarie, ora 19.00, la Libraria Carturesti Verona din Bucuresti (Strada Pictor Arthur Verona 13-15), va avea loc lansarea volumului Tragatori si mistificatori. Contrarevolutia Securitatii in decembrie 1989, de Andrei Ursu, Roland O. Thomasson si Madalin Hodor, prefata de Dennis Deletant, recent aparut la Editura Polirom.

Vor vorbi, alaturi de autori:

General Dan Ioan

Eduard Ursache

Corneliu Vaida

Va modera: George Onofrei

Ziua in care dictatura comunista a fost inlaturata in Romania, 22 decembrie 1989, si cele care au urmat stirnesc si astazi controverse cu privire la ceea ce s-a intimplat de fapt. O problema ramasa inca fara raspuns si care alimenteaza disensiuni intre sustinatorii diferitelor teorii despre cele petrecute este identitatea teroristilor care au deschis focul asupra civililor si a militarilor dupa fuga dictatorului. Andrei Ursu, Roland O. Thomasson si Madalin Hodor analizeaza rolul jucat de institutiile de forta ale tarii inainte si dupa caderea regimului comunist, reconstituind momentele-cheie pe baza unor marturii ale celor care s-au aflat in mijlocul Revolutiei si a unor documente de arhiva recent descoperite. Cu ajutorul acestora se aduc noi dovezi care, coroborate, sustin ideea ca impuscarea revolutionarilor dupa 22 decembrie nu a fost „foc fratricid” cauzat de panica si haosul acelor zile, ci urmarea unui scenariu dintr-un plan pus la punct cu citiva ani inainte. La trei decenii dupa caderea comunismului, Tragatori si mistificatori arunca o noua lumina asupra acelor evenimente singeroase si face un pas important catre aflarea adevaratilor vinovati de ranirea si uciderea unor oameni in lupta pentru libertate a romanilor.

Andrei Ursu este inginer de software in SUA, cercetator asociat la CNSAS, membru fondator al Fundatiei „Gheorghe Ursu”. A publicat seria „Cosmetizarea «patriotica» a unui criminal” (contributors.ro, 2017) si studiile „«Cine a tras in noi dupa 22». Studiu asupra vinovatiilor pentru victimele Revolutiei Romane din decembrie 1989” (in colab., Noua Revista de Drepturile Omului, 2018) si „«Discernamintul politic si juridic» al Securitatii. Deghizarile represiunii in timpul regimului Ceausescu” (Noua Revista de Drepturile Omului, 2018). Este interesat de problematica istoriei represiunii din perioada comunista si a Revolutiei. A fost distins cu Premiul Noii Reviste de Drepturile Omului (2017) si Premiul GDS (2000).

Roland O. Thomasson este cercetator independent in Statele Unite ale Americii. Detine un doctorat in stiinte politice. Poate fi contactat pentru comentarii si intrebari la rolandothomasson@gmail.com.

Madalin Hodor este istoric, absolvent al Facultatii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi. A publicat studiile „Ce nu cuprinde un dosar de Securitate” (CNSAS, Totalitarism si rezistenta, teroare si represiune in Romania comunista, 2001), „«Cine a tras in noi dupa 22». Studiu asupra vinovatiilor pentru victimele Revolutiei Romane din decembrie 1989” (in colab., Noua Revista de Drepturile Omului, 2018) s.a. A fost distins cu Premiul Revistei de Istorie Sociala din Iasi (1999), Premiul Societatii Timisoara (2017).