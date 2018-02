Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu S.C. Acquisition Career Management S.R.L., Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Camera de Comerț și Industrie Suceava, Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO și Asociația Consensual anunță lansarea proiectului cu titlul Let’s Start Up Afacerea Ta! cod mysmis 104999.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea mediului antreprenorial cu profil non agricol din zona urbană a regiunii Nord-Est, prin stimularea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale pentru 750 de persoane, respectiv înființarea de 91 întreprinderi noi (start-upuri) și crearea de 182 noi locuri de muncă.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 16 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 2021, iar principalele rezultate preconizate sunt:

1 campanie de informare la nivelul Regiunii NE;

750 de persoane selectate în grupul țintă‚ care vor participa la programe de formare antreprenorială;

60 de cursuri de formare antreprenorială organizate în cele 6 județe din Regiunea NE;

6 concursuri județene de evaluare a planurilor de afaceri;

91 de planuri de afaceri aprobate;

91 de stagii de practică organizate;

91 de întreprinderi înființate și funcționale;

182 persoane angajate;

91 de ajutoare de minimis acordate;

Valoarea totală a proiectului este de 22.252.034,98 lei, din care 18.870.838,05 lei contribuția Uniunii Europene și 3.330.147,89 lei contribuție din bugetul național.

Date de contact:

Judet Responsabil Telefoane E-mail Botoșani Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani 0741.7419.30 secretariat@cciabt.ro Neamț SC Acquisition Career Management SRL 0759.046.035 proiect37@acm.info.ro Bacău Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă” 0732.785.337 startupbc@partnet.ro Suceava Camera de Comerț, Industrie Suceava 0230.521.506 office@ccisuceava.ro Vaslui Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO 0232.274.362, 0751.124.890 secretariat@asociatia-indeco.ro Iași Asociația Consensual 0232.258.653, 0752.174.897 secretariat@consensual.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman