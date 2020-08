Divorțul dintre Alin Oprea de la Talisman și soția sa e doar o chestiune de timp. Luna aceasta se pare că cei doi vor ajunge să divorțeze oficial, la notar. Atât cântărețul cât și soția sa s-au resemnat cu despărțirea și zâmbesc din nou. Alin are cântări pe Litoral, ea a slăbit și arată mai bine ca oricând, semn că îi priește viața de burlăciță, notează click.ro.

Așa cum Click! a mai scris, se pare că relația lor s-a șubrezit odată cu plecarea Larisei în Anglia. În 2017, partenera „talismanului” s-a mutat la Londra cu cei doi copii ai lor, acolo unde aceștia își continuă studiile. Melissa (18 ani) este în clasa a 12-a la cel mai important colegiu de muzică din lume – BRIT School London (British Record Industry Trust School), iar Adrian (21 de ani) este student la The British and Irish Modern Music Institute (BIMM), tot cu profil muzical. Aflați la o depărtare de 2.000 de kilometri, Alin și Larisa au încercat să nu se distanțeze și în relație, așa că au făcut naveta lunar, cel puțin în primul an. Dar iată că s-a ajuns la divorț. „De ceva timp, Alin are o altă parteneră. Distanța nu e bună în căsnicie și, probabil, soția lui și-a asumat acest lucru. Ce bărbat din lumea asta poate să stea singur, să își facă de mâncare, curățenie și să își spele hainele, ca să nu mai zicem de alte lucruri firești?!”, a declarat o sursă din anturajul celor doi pentru Click! Pe de altă parte, se pare că Alin ar fi avut și alte” scăpări”.

