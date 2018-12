Dupa ce ne-a obisnuit cu ritmuri pop si sound-uri latino in “Dale Papi” , “Epana”, “Droppin da bomb” si “You Can Lie”, Lariss lanseaza “This is Romania”, o compozitie proprie, diferita de single-urile ei precedente.

Piesa “This in Romania” este inspirata din manifestul la nivel international care s-a creat dupa aparitia hitului “This is America” a lui Childish Gambino fiind o abordare noua, experimentala si avangardista.

Versurile remake-ului “This is Romania” sunt scrise 100% de Lariss si vin ca un strigat la adresa sistemului. Astfel, dupa o mica prezentare a istoriei romanilor in prima parte a clipului, originalul “This is America” isi pune amprenta si in clipul Larissei.

Artista s-a imbracat in culorile steagului Romaniei, galbenul fiind iesit din comun, un galben – neon, puternic, cu rolul de a accentua indiferenta romanilor fata de system, invitandu-i in acelasi timp sa fie mai luminati, mai pozitivi, mai energici, mai fresh, mai optimisti, mai bucurosi si cat mai mult cu zambetul pe buze. Lariss spune asta si in versuri “Romania, La risa es la mejor medicina” (Romania, Rasul este cel mai bun medicament).

“Mi-am dorit tare mult sa fac remake-ul asta. Realizarea acestei piese a fost o calatorie in istoria tarii si in actiunile societatii de azi. Are de toate in ea, de la comedie, drama, actorie, pana la amuzament, A fost o surpriza pana si pentru mine. Indiferent de ceea ce facem , ce cream, trebuie sa invatam sa radem mai mult si sa o facem cu placere!” spune Lariss.

Link “This is Romania”: https://www.youtube.com/watch?v=HB6wvch4Sco

In regia artistei, cu dop-ul semnat de Stefan Kronos, clipul a fost filmat in Bucuresti in cateva locuri reprezentative Capitalei.

Lariss şi-a început activitatea în muzică încă de mică, de la vârsta de 7 ani, prin lecţii intense de vioară şi studii muzicale la şcoli de specialitate. După multe concursuri, olimpiade şi trofee cu premiul întâi, frumoasa cântăreaţă şi-a croit drumul către o carieră sigură în muzică, lansându-se cu “Dale Papi”, clipul care a depăşit 60 milioane vizualizări pe YouTube şi a continuat cu alte single-uri de success.

Facebook: https://www.facebook.com/LarissOfficial/

Instagram: https://www.instagram.com/LarissOfficial