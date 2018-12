Laura Bretan (16 ani), câștigătoarea sezonului 6 al competiției ”Românii au talent”, de la Pro TV, dar și a unui premiu de 100.000 de euro, a anunțat că își încearcă norocul și la finala națională Eurovision, potrivit click.ro.

Competiția națională Eurovision din 2019 va avea două semifinale în două orașe din țară, în lunile ianuarie și februarie, urmând ca finala să se desfășoare în luna martie. ”Eurovision Song Contest 2019” are loc la Tel Aviv sub sloganul „Dare to dream“, semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/laura-bretan-vrea-si-la-eurovision-dupa-ce-castigat-romanii-au-talent