Laura Lavric s-a ales cu dosar penal, după ce ar fi pălmuit un muzicant în timpul unei nunți care a avut loc în județul Iași, scrie adevărul.ro. Totul a pornit din cauza unei neînțelegeri legate de programul artistic. Artista neagă, însă acuzațiile legate de violență și spune că doar l-a făcut „nesimțit”, noteză click.ro.

„Eu nu cred că a avut un motiv întemeiat pentru ceea ce a făcut. Bănuiesc că inconvenientul ar fi fost de la programul muzical, pentru că ea a ajuns mai devreme decât promisese, a ajuns mai devreme decât era stabilit şi a dat programul peste cap. Ne-a oprit pe noi, formaţia, ne-a încurcat şi aşa mai departe, dar totul a fost în regulă, nu am avut nimic împotrivă, am lăsat-o, am oprit eu programul meu muzical, am lăsat-o să intre, şi-a făcut programul, totul în regulă, iar la sfârşitul programului ei, înainte să plece, a venit la mine, mi-a zis că sunt un nesimţit şi m-a lovit peste faţă şi a plecat. Asta s-a întâmplat în timpul nunţii, în sală, în mijlocul evenimentului, unde erau circa 400 de persoane”, a declarat solistul, conform sursei citate. El a spus că a depus plângere la Poliţie.

În replică, Laura Lavric a afirmat că nu a lovit cu palma, ci doar i-a spus că este obraznic şi nesimţit. „Minte. Am cântat la aceeaşi nuntă. În primul rând, el a fost obraznic, a făcut probleme şi acolo, la mire şi la mireasă”, a declarat Laura Lavric.

Sursa foto: Facebook

