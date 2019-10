Laura Lavric nu îngroapă securea războiului cu sora ei! Deși au crescut împreună și au același sânge, cele două duc o luptă aprigă de câțiva ani ani una cu cealaltă. În cele din urmă, lucrurile între cele două s-au complicat atât de tare încât acestea au ajuns la tribunal, notează click.ro.

După cinci ani de bătul holurile judecătoriilor, lupta în instanță a fost câștigată de interpreta de muzică populară, sora ei fiind obligată să-i dea daune în valoare de 10.000 de euro, din cei 100.000 de euro solicitați inițial. Apele nu s-au liniștit nici acum însă, și, chiar și după ce și-a făcut dreptate în instanță, Laura Lavric spune că nu vrea să mai audă de sora ei, Ecaterina Traian, pe care o consideră dușmanul ei. „Singurul regret pe care îl am este necazul cu sora mea. Am iertat, dar nu am uitat. Sunt lucruri care se pot ierta şi lucruri care nu se pot ierta. Nu o mai vreau în viaţa mea. Mi-a terfelit atâţia ani de muncă, am câştigat procesul”, a spus Laura Lavric la Antena Stars, conform sursei citate.

