Laura Lavric (74 de ani) a trăit clipe de coșmar din cauza coronavirusului. Cântăreața a fost infectată, recent, cu virusul Covid-19 și s-a confruntat cu simptome foarte grave. Solista s-a temut pentru viața ei, însă a reușit până la urmă să învingă boala, notează click.ro.

„Virusul nu m-a ocolit. Nu exagerez cu nimic. Cei care spun că nu există virus și că este o păcăleală nu e adevărat. Vă spun prin ce am trecut eu, adică am simțit cum se moare, senzația și răul de moarte, frisoane, mi-am pierdut mirosul. Gustul a rămas. Plângeam, mă puneam în genunchi și spuneam: Doamne, nu vreau să mor acum! Nici acum nu am mirosul perfect”, a dezvăluit Laura Lavric, la Antena Stars, conform sursei citate.

