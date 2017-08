Celebra actrita mexicana, Laura Zapata, sora Thaliei, a fost extrem de impresionata de Romania! I-au placut oamenii, mancarea, muzica, cultura, asa ca a ales sa filmeze impreuna cu Radhu, romanul celebru in America Latina, un videoclip! “Am promovat si promovam cultura mexicana in Romania si vrem sa promovam si Romania in Mexic, asa ca am filmat un videoclip la Castelul Bran si la Constanta! Laura Zapata a purtat o ie romaneasca, iar eu traditionalul costum Mariachi!”, a declarat Radhu recent intr-o emisiune!



Recent, Radhu a postat pe o retea de socializare cateva imagini de la despartirea emotionanta dintre el si marea artista mexicana, Laura Zapata, cunoscuta din telenovelele cele mai vandute in intreaga lume (Esmeralda, Maria Mercedes, Rosalinda, La Intrusa, La Usurpadora, etc.) Link Youtube: https://www.youtube.c om/watch?v=HnJa3jujvds Piesa “Como el Sol” a fost lansata oficial si se bucura de mult succes atat in Romania,cat si in America Latina!Recent, Radhu a postat pe o retea de socializare cateva imagini de la despartirea emotionanta dintre el si marea artista mexicana, Laura Zapata, cunoscuta din telenovelele cele mai vandute in intreaga lume (Esmeralda, Maria Mercedes, Rosalinda, La Intrusa, La Usurpadora, etc.)