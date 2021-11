Cel mai aprig scandal din showbiz e departe de a se încheia. În plin scandal al divorţului de Anamaria Prodan, antrenorul a aflat că iubita Corina îi va naşte în mai un băieţel la o maternitate privată din oraşul în care locuiesc. La rândul ei, Anamaria Prodan a făcut declaraţii exclusive pentru Click! despre divorţ, în perioada în care a fost plecată în Dubai.

Laurenţiu Reghecampf se pregăteşte să devină pentru a treia oară tată, culmea, tot de băiat, aşa cum de altfel şi-a dorit, scrie Cancan! Iubita mai tânără cu 17 ani va aduce pe lume primul lor moştenitor în luna mai, adică peste şase luni.

Corina Caciuc (29 de ani) a fost la primele ecografii, iar medicii i-au spus că în proportie de 80% bebeluşul din burtică este de sex masculin şi se va concretiza suta la sută în doar câteva săptămâni, conform unor apropiaţi ai cuplului. În prezent, Reghe şi iubita lui sunt stabiliţi la Craiova, acolo unde aceasta va naşte, la o clinică privată din Bănie. Despre actuala iubită-amantă se ştie că este născută în Deva şi l-a cunoscut pe Reghecampf peste hotare. Cei doi s-ar fi cunoscut în Dubai, unde şi-ar fi şi început relaţia, apoi s-au distrat în vacanţă în tot acolo, mai notează sursa citată.

Pe de altă parte, divorţul dintre impresara FIFA şi soţul ei Laurenţiu Reghecampf a intrat în linie dreaptă. Laurenţiu Reghecampf a depus, luna trecută, actele la Judecătoria Buftea şi a cerut ca divorţul să fie trecut la secret. Anamaria Prodan a făcut declaraţii exclusive pentru Click!, în perioada în care a fost plecată la Dubai, despre divorţ. „Am vorbit cu Laurenţiu şi am zis să facem, cumva, să închidem nebunia asta! Tot ce s-a întâmplat acum s-a vrut de foarte mulţi ani. Probabil că Laurenţiu nu realizează, dar va realiza în foarte scurt timp şi, când va realiza, va fi jale pentru toată lumea. Familia asta, care a muncit atât de mult să ajungă unde a ajuns, astăzi a devenit cumva un fel de ciuca bătăilor, pentru faptul că el nu vorbeşte. Eu am alte idei despre ceea ce se întâmplă, să dea Dumnezeu să nu am dreptate! Cine mă cunoaşte, vă spun eu că tremură de acum! Când soţul meu va deschide ochii atunci va fi jale pe vale!”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru click.ro.

