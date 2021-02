Laurette Attindehou este, de departe, una dintre cele mai dorite femei din showbiz. De-a lungul timpului, mulatra a avut relații cu bărbați celebri și a recunoscut că-i plac luxul și, mai ales, milionarii. Invitată în emisiunea „Teo Show”, mulatra, care este o femeie liberă de când a divorțat de omul de afaceri Ciprian Nistor, a vorbit despre iubiții săi de până acum, făcând declarații suprinzătoare, potrivit click.ro.

„Unii dintre iubiții mei aveau milioane de euro, dar pot să-i număr pe degete. Cel mai bogat iubit al meu este unul din cei mai bogați români din lume.”, a dezvăluit mulatra la Teo Show.

„Pentru un milion de euro mi-aș înșela soțul! Am înșelat și am fost înșelată. Am iertat când am fost înșelată, dar nu se merită. Sunt o femeie foarte rece și mama zice că am inima de gheață și că nu o să stau cu nici un bărbat.”, a mai spus Laurette la „Teo Show”, de la Kanal D, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/laurette-pentru-un-milion-de-euro-mi-insela-sotul-ce-spune-despre-barbatii-cu-care