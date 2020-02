Laurette Atindehou este una dintre vedetele care a nimerit în mijlocul focarului de coronavirus în Italia. Plecată de vineri (21 februarie) la Milano să-și viziteze o prietenă, Laurette s-a întors de urgență în România din cauza coronavirusului care a închis orașul Milano, potriovit click.ro.

”Eu când am plecat acolo vineri habar n-aveam ce se întâmplă. M-am panicat maxim când am văzut un oraș pustiu, străzile goale. E un peisaj apocaliptic, așa ceva nu am văzut decât în filmele de groază. Totul e gol, oamenii stau baricadați în casă. Au golit magazinele, și-au făcut provizii”, a declarat mulatra pentru Click.ro.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/laurette-s-intors-din-milano-din-focarul-coronavirusului-asa-ceva-am-vazut-doar

Sursa foto: www.facebook.com