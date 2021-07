După scandalurile din ultima perioadă, Laurette Atindehou a trecut la lucruri mai serioase. Ea a decis să intre în lumea afacerilor, așa că peste numai o lună își va deschide propriul salon de masaj, situat în zona Moșilor-Obor. „Lucrez de 6 luni la acest proiect. Am închiriat o vilă de 160 mp, am luat aparatura necesară, iar în septembrie inaugurez salonul”, a spus vedeta pentru Click!.

„Îmi deschid salon de masaj și manichiură. Prin februarie am început toate demersurile și vom fi gata abia prin septembrie. Este o vilă care are o suprafață de 160 mp și pe care o vom amenaja pentru serviciile de masaj și manichiură-pedichiură. Am adus o parte din mobilier din Italia, am mai luat de la furnizori și de la alte firme specializate. Vom avea 6 angajate, iar cei interesați vor putea face orice tip de masaj doresc. De relaxare, anticelulitic, cu pietre vulcanice, terapeutic sau cu bambus.”, a povestit, pentru Click!, Laurette Atindehou.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/laurette-si-facut-salon-de-masaj-vreau-sa-am-afacerea-mea-ca-sa-mi-pot-creste