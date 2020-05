Laurette Atindehou, manechinul roman cu radacini africane, revine in atentia publicului cu o noua piesa intitulata „African Queen”, in colaborare cu renumitul rapper stabilit in Londra, KC Pozzy. Este o piesa dance cu influiente orientale, iar tema principala este o linie melodica balcanica de saxafon.

„Sunt fericita sa va prezint noul meu proiect. Aceasta piesa va beneficia si de un clip, dar asteptam sa treaca perioada pandemiei. Voiam sa filmam videoclipul in Londra, dar, din pacate, nu am mai putut pleca tot din cauza acestei situatii. Acum lucrez si la alte piese cu artisti din Africa.”, a declarat Laurette.

Laurette a reprezentat de multe ori Romania. De pilda, la concursul de frumusete “Miss Tourism International” din Malaezia si la finala mondială “Top Model of the World”, care a avut loc în Egipt, Hurghada.

KC Pozzy, originar din Lagos, Africa, este stabilit in Londra si este un artist semnat cu Sony/ATV. KC a livrat doua piese excepționale “A New King Is Born” and “Who Gave You That” si a fost nominalizat la „Best Unsigned Act” (BEFFTA Awards) si la „Nigerian Music Video Awards”.

Lansata si produsa de casa de discuri Norvis Music, incepand de pe 1 Mai, piesa este disponibila in toate magazinele digitale.