Laurette Attindehou (37 de ani) a fost chemată astăzi (23 martie) la audieri, la secția 10 de Poliție, pentru a face noi declarații în cazul incidentului petrecut la hotelul Centrul Vechi. Culmea, Laurette declară că a văzut în agresorul ei, un potențial iubit.

Laurette a venit însoțită de avocatul ei și a precizat că este în continuare în stare de șoc. Mulatra, care are numeroase răni pe corp în urma bătăii încasate, urmează un tratament strict, dat fiind că a rămas cu foarte multe traume fizice și psihice de pe urma agresiunii.

„Am fost chemată la audieri împreună cu domnul avocat. O să mergem să dăm declarații. Încă sunt șocată, încerc să-mi revin după trauma pe care am suferit-o. Fac tratament pentru a mă recupera. Am avut dureri la ambele picioare, dar după tratament îmi revin. Încă sunt în stare de șoc, în locul meu putea să fie altcineva. Într-un fel sau altul pot să fiu vocea fetelor care au trecut prin astfel de întâmplări cu acest bărbat”, a declarat Laurette, la Antena Stars.

