Laurette Attindehou a intrat în vizorul hacker-ilor! De când și-a făcut salon de masaj, în care a investit 80.000 de euro, bani împrumutați de la bancă, Laurette a început să atragă atenția ca femeie prosperă de afaceri, notează click.ro.

„Să fiți foarte atenți cu conturile de Istagram si Facebook! De ceva vreme contul meu de Facebook este spart sau blocat de alte persoane. Am reușit de câteva ori să-l recuperez cu o echipa specializată în IT, însă, din păcate, am pierdut două conturi pe care le administram Laurettefashion și Laurette Attindehou, cel oficial, cu ecusonul albastru. Ieri, în jurul orei 16.00, am primit în mesaj un text de la bancă cum că mi-au fost transferați 500 euro din contul personal într-un cont de Revolut pe care eu nu-l recunosc și nici nu știu cui aparține. De aceea, doresc să trag un semnal de alarmă! Să fiți atenți în cine aveți încredere și cum vă administrați aceste pagini de social media”, a scris Laurette, pe Facebook, după ce și-a recuperat pagina, potrivit sursei citate.

