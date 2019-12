Iritată de informațiile care circulă despre ea în spațiul public, Lavinia Pârva a reacționat pe pagina personală de Instagram. Solista a declarat că nu și-a făcut nicio operație estetică. Totuși, soția lui Ștefan Bănică Jr. se află în plin proces de remodelare și rejuvenare facială, lucru evident deja la nivelul buzelor, notează click.ro.

”În general nu simt nevoia să mă justific pentru lucrurile pe care le fac sau pe care nu le fac, deși citesc și aud adesea multe lucruri false la adresa mea. Însă pentru că am primit foarte multe întrebări, mă simt obligată față de oamenii care mă apreciază și sunt alături mine, să explic această schimbare de imagine!

În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face! Însă, pentru moment, sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială+corporală, minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am facut publice de fiecare dată! În al doilea rând, menționez că tot la indicațiile specialistului, am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită!”, a scris Lavinia pe Instagram, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/lavinia-parva-despre-operatiile-estetice-am-facut-o-remodelare-de-buze