Solista Lavinia Pârva (34 ani), soţia lui Ştefan Bănică Jr (51 de ani), care a devenit mămică de băiat pe 16 mai, a postat un mesaj emoţionant pe reţelele sociale despre fiul ei.

“Astăzi cineva m-a întrebat ce s-a schimbat în viaţa mea de când am devenit mamă. Am răspuns: totul. Am cunoscut un sentiment unic de iubire infinită, o dorinţă imensă de a-i oferi puiului meu tot ce este mai bun pe acest pământ, am simţit cu adevărat pentru prima dată un sentiment de fericire care nu se compară cu nici un altul de până acum. O bucurie fără margini, care mă face să mă simt o femeie împlinită, puternică şi demnă! Am înţeles acum toată grija pe care părinţii mei mi-au purtat-o de când m-am născut şi mi-o vor purta mereu, indiferent de vârsta pe care o voi avea! Am înţeles acum ce contează cu adevărat în viaţă”, a scris Lavinia Pârva pe Instagram.

În ceea ce priveşte kilogramele în plus pe care le-a luat în timpul sarcinii, ea a menţionat: “Am luat destul de multe kilograme, am reţinut multă apă. Am rămas cu câteva kilograme pe care o să le dau jos treptat. Sigur că mi-aş dori să fiu mai slabă ca înainte”.

La 51 de ani, Ştefan Bănică jr are trei copii minunaţi cu trei femei una mai frumoasă ca alta: Radu Ştefan (17 ani) – cu fosta iubită Camelia Constantinescu, Ana Violeta (11 ani) – cu fosta soţie Andreea Marin (44 de ani) şi Alexandru (4 luni) – cu actuala soţie, Lavinia (34 de ani).

Fotoreporterii Click! l-au surprins pe solist în compania familiei actuale, într-o duminică după-amiază în care a fost tătic cu normă întreagă.

Chiar dacă între ei este o diferenţă de vârstă de 17 ani, Lavinia şi Bănică jr par de-o seamă. Deşi a luat serios în greutate în timpul sarcinii, Lavinia a revenit la silueta trasă prin inel şi s-a întors la stilul vestimentar sexy şi colorat de odinioară.

Bănică este în formă de când se ştie, fără variaţii de greutate şi cu o musculatură bine conturată.

