Intamplatoare sau nascute din necesitate, inventiile au dus la cresterea nivelului de trai si au schimbat lumea. E adevarat ca unele dintre ele s-au dovedit a avea un dublu tais, putand fi utilizate si in scopuri distructive. De aceea se spune ca o inventie, oricat de buna ar fi ea, daca va cadea intr-o mana mai putin binevoitoare, se poate transforma usor intr-o arma de distrugere a societatii.

Iata care sunt cele mai importante 5 inventii:

1.Calculatorul

Se considera ca primul calculator programabil este Z1. El a fost creat de Konrad Zuse in 1936. De origine germana, el a conceput acest calculator elecromagnetic acasa. Calculatorul era programabil in sistemul binar.

2.Automobilul

Primul motor cu ardere interna a fost inventia lui Carl Benz in 1886. El a fost cel care a transformat un vis in realitate, aducand pe strazile Germaniei primul automobil cu motor.

3.Telefonul

Iata o alta inventie controversata! Inventatorul telefonului a fost desemnat ca fiind Graham Bell in anul 1876. Dar aparatul conceput de el nu a functionat niciodata… Telefonul a fost inventat, insa, cu 15 inainte de catre Johann Reis, el fiind si cel care a dat numele inventiei.

4.Camera fotografica

In cazul aparatului de fotografiat, lucrurile au evoluat treptat, inventia neputand fi acreditata unei singure persoane. Inca de pe vremea lui Aristotel, oamenii stiau cum sa foloseasca lumina si o cutie pentru a proiecta o imagine rasturnata. Au urmat apoi cei care au imbunatatit metoda, fiecare adaugand cate ceva in plus: Daniello Barbaro, Joseph Niepce, William Talbot, etc…

5.Stiloul

Cunoscut initial sub denumirea de stilograf, instrumentul de scris cu penita si rezervor pentru cerneala a fost inventia romanului Petrache Poenaru si dateaza din anul 1827. Fara a fi promovata si transformata in productie in serie, geniala ideea a fost preluata in 1884 de catre Lewis Edson Waterman care este cunoscut azi ca fiind inventatorul stiloului.

