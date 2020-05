Surpriză de proporţii! Mugur Mihăescu a debutat, zilele trecute, pe Internet, cu emisiunea online ”Ţara lui Garcea”, primele episoade înregistrând un succes uriaş. Pentru această producţie-pamflet, el a reluat colaborarea cu bunul său prieten, Radu Pietreanu, actorul care, anul trecut, a suferit o operaţie în Turcia, din cauza unor serioase probleme de sănătate. Radu se simte acum bine, iar rolul de preot l-a interpretat cu mult umor. Mugur a povestit pentru Click! despre actorie, dar şi despre afaceri.

Contactat de Click!, Mugur a declarat: ”Am zis să mai râdem, să ne mai jucăm un pic având în vedere că am stat atâta timp în casă şi nu am putut să îmi desfăşor activitatea de bază. M-am plictisit şi am vrut să mă bucur altfel, aşa că mi-a venit ideea acestui proiect. Ceea ce aţi văzut acum sunt difuzări ale unor filmări mai vechi pe care am zis să le băgăm în emisiunea aceasta. Zilele trecute m-am întâlnit cu Radu şi chiar am discutat despre acest subiect, dacă vom continua şi în ce mod, depinde cum îl va primi publicul. Cu Florin (Axinte) nu putem colabora aici pentru că are şi el propriul proiect online”.

