Lebădoiul care încîntă privirile oamenilor de pe lacul din parcul Tătărași din municipiul Suceava a fost salvat astăzi de Sf.Nicolae de pompierii de la ISU Suceava la solicitarea celor de la asociația Casa lui Patrocle. El a fost dus la iernat nu înainte de a fi botezat: Nicolae, numele Sfântului sărbătorit astăzi.

”Lebăda din parcul de agrement de pe Tătărași, cea care v-a încântat privirile și sufletele de-a lungul sezonului estival și-al unei toamne atât de lungi și de frumoase, a fost azi scoasă la mal și pusă la adăpost, la iernat. Am primit mai multe sesizări vizavi de situația sa. Balta a înghețat, paznicii parcului, oameni buni de altfel, au încercat în nenumărate rânduri s-o scoată la mal, fără succes, au spart și crusta de gheață să-i facă loc să înoate. De venit la mal vine, mai ales dacă-i hrănită, dar cum vrei s-o prinzi se îndepărtează. Că-i șmecheră.

Azi de Moș Nicolae, am solicitat și primit iar sprijinul pompierilor noștri de la ISU „Bucovina” Suceava! Ei sunt oamenii care au mereu soluții. Iar dacă nu le au, le inventează și le scot din piatră seacă. Acolo, pe loc și contratimp. Dar niciodată n-am auzit de la dânșii că nu se poate! Și-o spunem iar, cu mânilile pe inimi, că ne mândrim cu ei și că sunt eroii noștri! Deseori primim semnale din țară cum că implicarea pompierilor nu-i peste tot ca la noi. Și vă spunem sincer, nu știm alții cum sunt….vorba lui Ion Creangă, însă la Suceava pompierii sunt înainte de toate, Oameni! Oameni care ajută alți oameni sau animale deopotrivă! Lebăda este de fapt un lebădoi. L-am botezat Nicolae după frumoasa zi de sărbătoare de azi! Adăpostul de iernat este tot acolo pe malulul apei, iar niște oameni buni o să-i poarte de grijă până trece iarna. Puteți trece să-l vizitați și să-i aduceți bunătățuri, în special peștișori congelați pe care-i găsiți la market. Felicitări băieți!

Plt.maj. Ionuț Tîmpescu, plt.adj. Tiberiu Șuleap, plt.adj. Constantin Haninciuc și plt.maj. Florin Cămăruț! Pozele cu lebădoiul pe timp de vară le-am furat de pe pagina domnului viceprimar Lucian Harșovschi. Azi am promis domnului viceprimar că-i vom aduce lui Nicolae și-o parteneră lebăduță. Iar la primăvară Suceava va avea acolo un colț de rai!, au postat cei de la Casa lui Patrocle pe pagina de socializare.