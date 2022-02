„Ziua Națională a Lecturii onorează sacrificiile nevăzute făcute de-a lungul timpului de scriitori și cărturari pentru salvarea identității naționale prin scris, publicat și citit. Educația și lectura sunt modalitatea cea mai directă de apărare a țării, a culturii, a limbii române și a literaturii române.

De ce spunem că este importantă lectura?

Chiar acum, România are nevoie de oameni tineri, puternici, patrioți și instruiți, care să reconstruiască patria grav distrusă după pandemie, după crizele economice, energetice și militare severe. Fără lectură și educație, totul ar fi doar un vis.

Chiar acum, România are nevoie de oameni bine pregătiți, care să înțeleagă nevoile societății și să conducă poate mai bine această țară avariată, ajunsă la capătul răbdării. Fără lectură și educație, totul ar rămâne doar un vis.

Chiar acum, România se poate salva prin lectură, prin educație și prin școli serioase, reușind să redreseze generații de copii și de tineri aflate deja în pericol. Fără acțiune imediată în acest sens, întreg viitorul nostru comun ar rămâne doar un vis.

Această a doua lansare a cărților mele “Scrisori din Lombardia României” și „Înapoi la Monica Lovinescu” – ambele apărute la Editura Integral, București, în 2021 -, o dedic Zilei Naționale a Lecturii, omagiind astfel, prin lectură, la 14 februarie 2022, viețile și operele tuturor scriitorilor care, la fel ca mine, au trudit pentru cultura națională, pentru deschiderea ei către universalitate și pentru o Românie mai bună și mai prietenoasă cu toți fiii ei.

Volumele pot fi comandate și online, la Editura Integral https://www.eintegral.ro/ ”, a declarat Angela Furtună.

Angela Furtună

Membră a Uniunii Scriitorilor din România

Membră a PEN CLUB România și Internațional

Autoare a peste 20 de volume (poezie, eseu, proză, cronică și critică literară, publicistică, jurnalism cultural, cercetare, majoritatea premiate național de Uniunea Scriitorilor din România și internațional de foruri notabile)

Despre Angela Furtună:

„Vedem în producţia pe deplin matură a Angelei Furtună una din creaţiile de seamă ale literaturii române de azi”. (Gheorghe Grigurcu)

„Vedem în Angela Furtună un admirabil curaj al solitudinii, într-o vreme în care Poezia este evacuată cu brutalitate la periferia existenţei cotidiene, dominată de un feroce pragmatism mercantil şi miop”. (Norman Manea)

Angela Furtună: ’65 (n.19 iunie 1957, Suceava)

25 de ani de la debut și 20 de ani ca membră a Uniunii Scriitorilor din România

Scriitoare, poetă, eseist, jurnalist și promotor cultural; activitate intensă de publicistică, critică și cronică literară; specialist în biblioteconomie și bibliografie. Colaborează la reviste prestigioase, din țară și străinătate.

Membră a Uniunii Scriitorilor din România (din 2002). Membră a PEN CLUB România afiliat PEN CLUB INTERNAȚIONAL, din 2018.

Debutul literar absolut, la vârsta de 40 de ani, în revista România literară, nr. 42 (Poșta redacției), urmat de nr. 46 (Pagina Poemul cu scrisoare), în 1997. Debutul său a fost îngrijit de poeta Constanța Buzea și de criticul Nicolae Manolescu.

Autoare a peste 20 de volume de autor și numeroase prezențe în antologii, enciclopedii, dicționare. Multiplu premiată de Uniunea Scriitorilor din România și de organizații internaționale.

Inițiatoarea și coordonatoarea unor notabile proiecte literare (istorie și critică literară, memorialistică, etica neuitării, comunicare și pedagogia memoriei):

1. Zilele Monica Lovinescu (Angela Furtună este directoarea programului derulat neîncetat între 2006-2019), Juriul fiind prezidat de Acad. Basarab Nicolescu.

2. Premiul Național Monica Lovinescu și Virgil Ierunca – Juriul internațional este condus de Acad. Basarab Nicolescu.

Zilele Monica Lovinescu și Premiul Național Monica Lovinescu și Virgil Ierunca au devenit un brand al libertății și al excelenței și au alăturat nume ca Acad. Basarab Nicolescu, președinte, Acad. Nicolae Manolescu, Gheorghe Grigurcu, Doina Jela, Tudorel Urian, Alexandru Călinescu, Devis Grebu, Vladimir Tismăneanu, Corin Braga, Cassian Maria Spiridon, Ioan Moldovan, Eugen Dimitriu, Ruxandra Cesereanu, Radio Europa Liberă, Antonio Patraș, Cristian Livescu, Livia Iacob, Emanuela Ilie, Loredana Opăriuc, Costel Postolache, Adi Cristi, Radu Ulmeanu, Nicolae Tzone, Gellu Dorian, Dennis Deletant, și alții.

3. Angela Furtună a redactat articolul despre Monica Lovinescu pentru enciclopedia La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale, depuis 1945, Dictionnaire Enciclopédique (Éditions du Cerf, Paris, 2021), tipărită sub egida La Fondation Simone et Cino Del Duca, L’Institut de France – l’Académie des Sciences morales et politiques. Această Encicplopedie a intelectualilor din cealaltă Europă a fost desemnată a fi un Monument decisiv al Europei, mizând pe întâlnirea intelectualilor prin dialogul dintre etica Europei Occidentale și etica Europei Centrale și de Est.

4. A inițiat și coordonat Festivalul de dialog româno-francofilofon (marcă integrală franceză, la origine) Primăvara Poeților – Le Printemps des Poètes, edițiile adaptate pentru Bucovina, 2006-2019. Autoarea a lărgit, astfel, proiectul ca act de diplomație culturală din România integrată în Uniunea Europeană, și l-a instituționalizat, sub egida Bibliotecii Bucovinei, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România și PEN CLUB, dar și cu grupuri și organizaţii culturale sau de librari, bibliotecari și scriitori, colegii, gimnazii, studenţi, elevi, profesori, cărturari, oameni de cultură.

5. A inițiat și condus Conferințele Bibliotecii (2006-2019), un proiect menit a dezvolta dialogul, imaginea și rolul intelectualului și al scriitorului în Cetate.

6. A inițiat și condus Proiectele de etica neuitării și pedagogia memoriei, dedicate, timp de aproape 15 ani (2005-2019), victimelor Holocaustului și victimelor Gulagului, axate mai ales pe literatură, artă, muzică, jurnalism, memorie și educație civică.