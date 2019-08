Trupa Metallica a oferit miercuri seară, pe Arena Naţională, un spectacol de zile mari zecilor de mii de bucureşteni adunaţi să asculte live legendarul grup heavy-metal. Fotoreporterii Click! i-au surprins noaptea, după concert, când cei patru membri ai trupei au ajuns în halate de baie, epuizaţi de efort, la un alt hotel situat în apropierea Aeroportului Otopeni.

Paparazzi Click! au reuşit să-i suprindă pe rockeri înainte de concert, ieşind relaxaţi din hotelul unde erau cazaţi. Cea mai spectaculoasă apariţie a fost cea a chitaristului şi vocalistului trupei, James Hetfield, care, la 56 de ani, a afişat un look debordând de energie. În plus, el purta un tricou negru inscripţionat cu Motorhead, trupa bunului său prieten, Lemmy Kilmister, decedat în decembrie 2015. Lars Ulrich, cel considerat un adevărat „Mozart al tobelor” s-a ascuns sub o şapcă neagră şi s-a grăbit către limuzina care i-a transportat la Arena Naţională.

