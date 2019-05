In ultimii ani, legile in domeniul cosmeticii au inceput sa se inaspreasca vizibil, iar companiile care testeaza produsele cosmetice pe animale au inceput sa fie luate sub vizor. Organizatia British Commonwealth, Comunitatea Natiunilor, asa cum este recunoscuta, a infiintat de curand un proiect de lege care ar urma sa intre in vigoare in acest an si care interzice companiilor sa testeze produsele de infrumusetare si tratamentele cosmetice pe animale.

Foarte multe tari s-au implicat in acest proiect, iar majoritatea au cazut de acord ca nu este normal ca fiecare produs sa aiba in spate o istorie socanta a testarii efectelor adverse pe animale de laborator.

3 NOI TARI SE ALATURA INITIATIVEI – Care sunt statele pregatite sa inlature procedeele de testare a cosmeticelor pe animale?

Australia este una dintre cele mai vegemente in aceasta directie. In fond, legea deja a fost propusa, iar 85% dintre australienii chestionati au fost de acord ca testele pe animale ar trebui incetate.

Proiectul ar trebui sa intre in vigoare de la 1 iulie 2020. Desi legea a fost intrudusa inca din 2017, in Iunie, companiile au inca nevoie de timp pentru a-si adapta procesele si pentru a gasi solutii de testare a produselor in alt mod.

Conform Humane Society International, peste 100.000 de animale au de suferit anual in acest proces, la nivel global, produsele cosmetice daunand si provocandu-le uneori afectiuni grave care duc chiar la moarte.

Columbia a doua tara care se alatura initiativei si interzice testarea cosmeticelor pe animale

Dupa lungi dezbateri publice si proiecte de lege, Columbia interzice intr-un final testarea produselor cosmetice pe animale. Proiectul a fost deja propus in acest an, iar acum urmeaza sa intre in Camera de Decizie, acolo unde vor mai fi doua dezbateri finale pentru ca aceasta decizie sa poata trece sub forma de lege. Acest lucru ar urma sa dureze aproximativ un an.

Asadar, declara Juan Carlos Losada Vargas, cel care a facut prezent proiectul in August 2018 catre autoritati, in anul 2020, cel mai tarziu in sfarsitul primaverii 2020 acest proiect ar trebui sa-si inceapa implementarea si animalele Columbiei sa fie intr-un final ispasite de chinurile prin care trec anual.

A treia tara care se alatura acestui proiect este Canada

O noua lege data in Canada in acest an, chiar in luna aprilie, alatura tara Americana in randul celor 40 de tari de la nivel global care au adoptat astfel de proiecte care interzic testarea cosmeticelor pe animale.

Reprezentantul Marylyn Gladu a adresat autoritatilor cererea pentru a se aduce acest proiect in discutie chiar pe 16 aprilie. Acesta a fost bazat pe un studiu, realizat in urma cu un an, in care Canada a strans peste 700.000 de semnaturi ale concetatenilor, care se opuneau testarii cosmeticelor pe animale.

Asadar, incepand de urmatorul an si Canada se va alatura proiectului sustinut de acum de 40 de tari la nivel global, facand un pas urias spre un domeniul al cosmeticii mai etic si mai agreabil.

Alte tari in care se mai aplica acest proiect: India, Israel, Noua Zeelanda, iar pana in 2023 si statele membre UE au un ultimatum in ceea ce priveste implementarea acestui proiect.

