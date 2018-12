Peste 24.000 de persoane cu deficiențe de auz pot înțelege mai bine legislația națională și procedurile de lucru ale instituțiilor, cu ajutorul platformei „Informare Contra Discriminare”. Proiectul pune la dispoziția acestora peste 1000 de clipuri video în limbajul semnelor și este dezvoltat de Asociația Națională a Surzilor din România (Filiala Buzău), cu finanțare din partea Fundației Orange, prin programul „Lumea prin Culoare și Sunet”.

Pentru a împiedica pierderea unor drepturi și facilități sau a evita semnarea unor documente în necunoștință de cauză, persoanele cu deficiențe de auz au nevoie de o informare corectă, realizată pe înțelesul lor. Forma principală de comunicare a persoanelor cu deficiențe de auz este limbajul semnelor, motiv pentru care informația transmisă pe cale orală este adesea recepționată incomplet sau eronat și poate duce la greșeli importante.

„Până la momentul când instituțiile statului român vor fi pregătite să lucreze diferențiat cu persoanele surde, datoria noastră este să oferim acestei comunități de peste 24.000 de oameni soluții reale pentru a se informa. Platforma Informare Contra Discriminare este un sprijin pentru aceștia, dar și o garanție a faptului că legile țării și procedurile instituționale se aplică identic și în cazul unei persoane tipice, și cazul uneia cu deficiențe de auz”, a declarat Lucian Andreiu, Directorul Executiv al filialei ANSR din Buzău.

Limbajul mimico gestual conține semne cărora le corespund concepte, iar echivalența cu limba română nu este întotdeauna exactă. De exemplu, un semn poate avea mai multe înțelesuri, iar regulile gramaticale sunt diferite față de limba română.

„De când mă știu am plătit impozit pentru casă și pentru terenul pe care îl avem în curte, ca orice om. Numai că recent, fata noastră ne-a arătat site-ul Informare contra Discriminare și am văzut împreună câteva din filmările de acolo. Așa am aflat că legea în România spune că persoanele surde, ca mine și ca soțul meu, sunt scutite de impozitul pe casă și pe teren. Chiar a doua zi am fost împreună la primărie, am depus toate actele și nu mai e nevoie să plătim nimic”, a povestit Atena Ion, beneficiară a platformei.

Platforma www.InformareContraDiscriminare.ro asigură interpretarea unor informații utile din domeniile juridic, economic și social, prin intermediul a mai mult de 1000 materiale video realizate de către interpreți în limbajul mimico-gestual.

„În cei 5 ani de activitate ai Fundației Orange, am lucrat constant cu persoane cu deficiențe de auz și văz, împreună cu ONG-uri care contribuie la îmbunătățirea vieții lor și descoperim mereu alte nevoi cu care se confruntă aceste persoane. Pentru persoanele cu deficiențe de auz am finanțat 24 de proiecte, din care 10 sunt platforme sau aplicații digitale, deoarece ne dorim ca resursele create în proiectele noastre să fie accesibile de oriunde din țară.”, a spus Amalia Fodor, Director Executiv al Fundației Orange.

Proiectul are o valoare totală de 198.947 lei și a fost finanţat de către Fundaţia Orange cu suma de 167.671 lei, diferența fiind asigurată din fondurile Asociației Națională a Surzilor din România, filiala Buzău.

Asociația Națională a Surzilor din România este o organizație nonprofit, apolitică, cu caracter social umanitar, înființată în anul 1919 pentru a apăra și promova interesele sociale, cultural-educative și profesionale ale persoanelor cu deficiență de auz, în vederea integrării acestora în societate, prin egalizarea șanselor.

Fundaţia Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. În cei 5 ani de activitate, Fundaţia Orange a investit peste 3,8 milioane de euro în proiecte de educaţie digitală pentru persoane defavorizate şi în proiecte de sănătate, educaţie, cultură în beneficiul persoanelor cu deficienţe de vedere şi/sau de auz, în scopul integrării lor sociale. Pentru detalii, vizitaţi www.fundatiaorange.ro.