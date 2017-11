Comunicat de presa.

„În perioada 16-17.11.2017 Garda Forestieră Suceava a verificat activitatea unui operator economic care deține puncte de lucru cu materiale lemnoase atât pe raza comunei Valea Moldovei din județul Suceava cât și în municipiul Botoșani.

Cu această ocazie s-a constatat că operatorul economic a primit și a expediat din ambele puncte de lucru materiale lemnoase fără documente legale de proveniență, lemnul respectiv provenind cel mai probabil din tăieri ilegale de arbori.

Conform verificărilor efectuate, din punctul de lucru de la Valea Moldovei s-au expediat fără proveniență legală sau fără documente de însoțire 20 metri cubi de cherestea rășinoase, cu o valoare calculată de 10730 lei, care au fost confiscați valoric. S-a aplicat o amendă de 5000 de lei.

În cele trei depozite prin care se comercializa cherestea pe raza municipiului Botoșani s-au identificat cca 17 mc de cherestea răsinoase primiți fără documente legale de proveniență, măsurați în plus față de stocurile calculate în baza avizelor de însoțire existente.

Pentru alți 76 de metri cubi de cherestea, emiterea avizelor de însoțire s-a făcut fără respectarea normelor de raportare în SUMAL, astfel încât stocul scriptic să acopere și cheresteaua primită ilegal.

A fost confiscat valoric un volum de cca 69 mc cherestea de rășinoase, cu o valoare de peste 37000 lei și s-au aplicat amenzi totalizând 8000 lei.

În total, de la acest operator economic s-au confiscat cca 89 mc cherestea rășinoase, cu o valoare de 47750 lei și s-au aplicat amenzi de 13000 lei. Menționăm că, în vara acestui an, operatorului economic i s-a confiscat valoric încă 145 mc cherestea rășinoase.

Subliniem faptul că normele de raportare SUMAL, chiar dacă operatorilor economici uneori li se par rigide, au fost emise pentru a nu permite punerea pe piață de lemn tăiat ilegal. Nerespectarea lor, chiar raportarea din alt punct decât cel de plecare a materialului lemnos sau neverificarea codului unic la primirea lemnului, ridică semne de întrebare privind legalitatea transporturilor de masă lemnoasă și poate atrage sancțiuni care să afecteze stabilitatea firmei”.Mihai Gas

Inspector șef,

Mihai GĂȘPĂREL