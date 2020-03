Sâmbătă după amiază, o patrulă din cadrul Poliției Frasin a oprit pentru control pe D.N.17, pe raza orașului, un ansamblu de autovehicule format din autoutilitară și semiremorcă condus de un bărbat de 28 de ani din comuna Cornu Luncii, care transporta material lemnos, respectiv lemn rotund rășinoase specia molid.

Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, având în vedere faptul că existau neconcordanțe cu privire la datele menționate în avizul de însoțire si materialul lemnos existent în mijlocul de transport, în ceea ce privește specificațiile și cantitatea, s-a solicitat sprijinul specialiştilor silvici. Aceștia, în urma inventarierii, au stabilit faptul că bărbatul transporta în plus cantitatea de 3,76 m.c. cherestea molid, pentru care nu a putut prezenta documente justificative de proveniență și însoțire.

Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional pentru incălcarea prevederilor Legii nr.171/2020 cu amendă în cuantum de 6.000 lei, iar materialul lemnos în valoare de 1.302,04 lei a fost confiscat şi predat în custodie Ocului Silvic Frasin.

