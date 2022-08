Nu mai este nevoie sa cauti ore intregi prin magazine mobilierul perfect pentru noua casa. Apeleaza la un profesionist care ofera servicii de tamplarie lemn stratificat, fa din viziunea ta realitate si construieste-ti cea mai moderna casa realizata din materiale sigure si rezistente!

Datorita lemnului stratificat, personalizarea obiectelor de mobilier este mai simpla ca niciodata. Acest material ofera posibilitati nelimitate de modele pe care un tamplar profesionist le poate aduce la viata. Deoarece casa este locul in care iti petreci majoritatea timpului, un loc sigur in care vrei sa te simti confortabil si sa ai mereu sentimentul de “acasa”, alege sa o personalizezi cu mobilier unic, rezistent chiar si la trecerea timpului.

Iata cateva idei de mobila pe care le poti crea cu ajutorului lemnului stratificat!

O casa “neobisnuit de moderna”

Pentru a avea o casa “in pas cu moda” si care reflecta perioada in care traim, nu trebuie sa apelezi la materiale care imita lemnul doar pentru a-ti asigura un look modern. Lemnul stratificat este ideal persoanele care isi doresc o locuinta spatioasa, minimalista si, in acelasi timp, foarte moderna, cu forme si modele mai neobisnuite.

Lemnul stratificat iti da acum mai multa libertate ca niciodata in ceea ce priveste optiunile modelelor de mobilier. Pune-ti imaginatia la contributie si prezinta ideile unui tamplar profesionist ce iti poate garanta o lucrare realizata corect pe baza dorintelor tale.

Indiferent cat de neobisnuite pot fi cererile, tinand cont de tendintele din ultimii ani in ceea ce priveste mobilierul modern, ai cele mai mari sanse de a fi realizate exact cum iti doresti daca alegi lemnul stratificat.

Casa “Old school” sau traditionala

Cui nu ii place o casa cu personalitate, asa cum erau cele de acum cativa zeci de ani, unde fiecare obiect de mobilier prezenta cele mai delicate si elegante detalii?! Desigur, pe langa frumusetea mobilierului vintage, majoritatea pieselor erau realizate din materiale rezistente si durabile care, din pacate, nu se mai gasesc la fel de usor.

Lemnul stratificat ne intoarce la perioada in care materialele erau calitative si rezistau cu brio trecerii anilor. Cu ajutorul acestuia, un tamplar priceput poate crea cele mai spectaculoase piese, cu un design sofisticat si rafinat sofisticat si totodata, sigure si durabile.

De la seturi de mese si scaune asortate, la dulapuri parca scoase din perioada clasicismului francez, te poti bucura de toate aceste piese, realizate insa din materiale noi si rezistente.

Cabana de vacanta

Casutele la care apelam in perioada concediilor sau a vacantelor au nevoie de materiale durabile, care pot face fata oricarui anotimp, fara sa fie nevoie de mentenanta regulata. Lemnul stratificat ofera cabanelor de vacanta mai putin vizitate de proprietari, elemente rezistente atat la cele mai calduroase zile, cat si la zilele cu furtuni si ninsori.

Acest material este utilizat in special pentru rezistenta sa. Datorita modulul in care este confectionat (unirea a trei straturi de lemn cu ajutorul unui adeziv extrem de rezistent) nu trebuie sa iti mai faci griji pentru curburile ce apar odata cu trecerea timpului. Lemnul stratificat este ideal pentru persoanele care isi doresc un mobilier care va dura o perioada indelungata, fara a fi nevoie sa il schimbe frecvent.

Nu trebuie sa iti limitezi optiunile! Apeleaza la servici de tamplarie lemn stratificat si creeaza impreuna cu profesionisti obiectele de mobilier perfecte pentru orice tip de locuinta!