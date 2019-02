Organizația Județeană de Femei a PMP Suceava și-a ales conducerea. Astăzi, 16 februarie 2019, a avut loc Conferința Județeană de Alegeri pentru Organizația de Femei a Partidului Mișcarea Populară – Filiala Suceava. Ședința s-a desfășurat la sediul partidului din Suceava, în prezența a 110 de doamne din tot județul, membre ale PMP Suceava.

La eveniment au mai participat, ca invitate speciale, deputatul Cătălina Bozianu, președinte al Organizației de Femei a PMP la nivel național și lector univ. dr. Ecaterina Croitor, reprezentantul Structurii Teritoriale Suceava a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România. La alegeri a fost prezent şi preşedintele PMP Suceava, Marian Andronache.

Ședința a avut un singur punct pe ordinea de zi, respectiv alegerea Consiliului Executiv Județean al Organizației de Femei a PMP Suceava.



În urma alegerilor, funcția de președinte al Organizației Județene de Femei a PSD Suceava va fi ocupată de Lenuța Balan. În Consiliul Executiv au mai fost desemnate ocupantele următoarelor funcții: secretar general – Andrieș Mihaela, secretar general adjunct – Gavriluț Anamaria, vicepreședinte – Gâtlan Anca, Pînzaru Angelica, Lupei Marilena, Cojocariu Camelia, Harasim Oltea, Florean Corina, Mariniuc Mitric Mihaela, Broasca Roxana, Bodîrlău Mihaela; secretar executiv – Șutu Ana-Maria, Leșan Tabita, Schipor Diana, Țîmpău Diana, Bîgu Diana, Drăgoi Ionela, Pavel Ioana, Fedoreac Lăcrămioara, Pînzariu Gabriela și trezorier – Alucăi Liliana.



Printre obiectivele asumate de către noua conducere a Organizației de Femei a Partidului Mișcarea Populară – Filiala Suceava se numără promovarea soluțiilor de creștere a gradului de protecție socială pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate, din familii cu posibilități reduse, dar și un proiect privind instituirea gratuității pentru toate analizele medicale pentru femeile însărcinate.

„Trebuie sa fim mereu conștiente de faptul că rolul organizațiilor politice de femei nu se rezumă doar la generarea de politici și de soluții adresate femeilor, ci presupune o agendă mai amplă, care să corespundă nevoilor întregii societăți românești. Încercăm de aceea, să ne concentrăm activitatea politică asupra unor programe, proiecte și inițiative care să acopere un spectru cât mai larg de probleme ale societății noastre. La acest moment, suntem în faza de identificare a soluțiilor concrete prin care, atât prin recurs la mijloace legislative, cât și la mijloace administrative, putem construi o strategie coerentă și eficientă de măsuri pentru a limita efectele plecării părinților în străinătate asupra copiilor. Este nevoie de un program național complex, de un set de politici în care autoritățile centrale și locale să coopereze pentru ca acești copii despărțiți de părinții lor să aibă o șansă în plus de a crește bine. De asemenea, în planul proiectelor destinate exclusiv femeilor, pregătim o propunere legislativă prin care se instituie gratuitatea pentru toate analizele medicale pentru femeile însărcinate”, a declarat deputatul Cătălina Bozianu, în numele femeilor din Partidul Mișcarea Populară.