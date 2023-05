În ambiția sa de a avea cea mai strălucitoare curte din Europa, regele Francisc I al Franței a stăruit fierbinte pe lângă Leonardo da Vinci să devină pictorul curții sale, așa că, în 1516, artistul, care începuse să îmbătrânească, a consimțit, în cele din urmă.

Regele i-a oferit un conac încântător în Cloux, la numai câteva sute de metri de castelul regal de la Amboise, de pe Loara. Aici, marele pictor-sculptor-arhitect-inventator-inginer și-a petrecut ultimii trei ani de viață.

Moartea sa a survenit în urma unui atac cerebral, în data de 2 mai 1519, la vârsta de 67 de ani. Tradiția spune că a murit în brațele unui întristat rege Francisc, care era încredințat că moartea fusese pedeapsa pe care o primea pentru eșecurile sale artistice. „L-am ofensat pe Dumnezeu și pe om, deopotrivă”, a spus el, „pentru că lucrarea mea nu a ajuns la calitatea la care ar fi trebuit să ajungă”.

Deoarece era deja infirm la sosirea în Franța, Leonardo a realizat prea puține lucrări notabile pentru Francisc, însă a adus cu el, la venire, câteva tablouri. Unul dintre ele a rămas de atunci în Franța, probabil cea mai celebră lucrare de artă din lume, Mona Lisa.

Tot la 2 mai:

1611: Este publicată pentru prima oară versiunea autorizată a Bibliei (versiunea regelui Iacob).

1660: Se naște la Palermo, în Sicilia, compozitorul Alessandro Scarlatti.

1729: Se naște la Stettin, în Pomerania, Sophia von Anhalt-Zerbst, viitoarea împărăteasă Ecaterina cea Mare a Rusiei.

1808: Populația Madridului se revoltă împotriva lui Napoleon, inspirând tabloul lui Goya Dos de Mayo.

Geo Alupoae, critic de teatru.